Tiền Bitcoin tuột dốc không phanh vì lý do này

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 15:13 PM (GMT+7)

Một số nước vừa đưa ra lệnh cấm giao dịch Bitcoin khiến đồng tiền số này giảm giá mạnh.

Phiên giao dịch sáng nay 19-4, Bitcoin rớt xuống còn 52.148 USD. Đây là mức rớt rất mạnh khi mà trước đó vài ngày đồng tiền được xem là "vua của tiền ảo" này đã leo lên đến 62.000 USD.

Một trong lý do chính khiến đồng tiền số này mất giá mạnh là do Thổ Nhĩ Kỳ cấm dùng Bitcoin để giao dịch với lý do tạo ra những thiệt hại và rủi ro rất lớn.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh thêm, tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác không thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Thổ Nhĩ Kỳ không phải là quốc gia duy nhất thực hiện các biện pháp cứng rắn đối với đồng tiền kỹ thuật số. Ấn Độ cũng đã đề xuất luật cấm tiền điện tử và nếu giao dịch hay thậm chí nắm giữ đồng tiền số có thể bị phạt tiền.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã lên tiếng cảnh báo sẽ trấn áp các hoạt động rửa tiền từ Bitcoin, điều này đồng nghĩa Mỹ sẽ tìm cách kiểm soát đồng tiền này.

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/tien-bitcoin-tuot-doc-khong-phanh-vi-ly-do-nay-979662.htmlNguồn: https://plo.vn/kinh-te/tien-bitcoin-tuot-doc-khong-phanh-vi-ly-do-nay-979662.html