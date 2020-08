Thợ cắt tóc ế ẩm vì dịch bệnh, chuyển nghề đơn giản mà tiền vào như nước

Khi đại dịch Covid-19 khiến cả nước rơi vào tình trạng bị cách ly, rất nhiều người buộc phải thay đổi công việc hiện tại.

Khi đại dịch COVID-19 khiến nước Anh phải bắt đầu lệnh phong tỏa, một chủ tiệm cắt tóc đã không thể kiếm được xu nào để trang trải cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, giờ đây, anh ấy lại khẳng định chính lệnh phong tỏa đó đã “cứu” mình.

Từ tiệm cắt tóc ế ẩm vì dịch bệnh, Luke đã xây dựng một số cửa hàng kem thành công và mang về nguồn thu ổn định (Nguồn: Metro)

Luke, một thợ làm tóc đến từ Navenby, Lincolnshire, đã phải đóng cửa ba tiệm của mình từ đầu tháng 3. Sau năm tuần lo sợ cho kế sinh nhai của gia đình, anh đã có quyết định sáng tạo, biến một trong những cửa hàng thành một quán kem và sữa lắc.

Do đại dịch, Luke chỉ bán kem mang đi. Thật may mắn cho Luke, do trời nóng lên và mọi người ở nhà rất thèm ăn đồ ngọt nên kem của anh bán rất chạy. Hoạt động kinh doanh đã thành công đến nỗi Luke tiếp tục duy trì cửa hàng kem, với tên gọi là Urban Gelato & Milkshakes, ngay cả sau khi các tiệm cắt tóc đã được phép mở cửa trở lại. Các nhân viên thường làm việc tại các tiệm làm tóc giờ chuyển sang phục vụ món tráng miệng.

Anh chàng sẽ tiếp tục đi học thêm về kinh doanh để mở rộng cửa hàng kem của mình (Nguồn: Metro)

Luke nói: “Nếu không phải vì lệnh phong tỏa thì chúng tôi đã không mở hàng kem. Thật ra thì trước khi có lệnh phong tỏa, mấy tiệm cắt tóc của tôi cũng đang rất khó khăn và tôi không biết liệu có duy trì được không”. Lúc ấy, anh đang rất tiếc nuối vì đã theo nghề làm tóc suốt 18 năm.

Còn giờ thì với cửa hàng bán các loại kem, anh Luke lại rất bận rộn và chẳng còn phải lo lắng nhiều nữa, vì có lượng khách hàng đều đặn và nguồn thu nhận được khá lớn. Anh cũng đang chuẩn bị học thêm về ngành ăn uống để mở rộng việc kinh doanh. Đây là lần thay đổi đầu tiên sau 18 năm làm nghề cắt tóc của bản thân người đàn ông này.

