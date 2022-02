Thị trường chìm trong sắc đỏ, bitcoin lao dốc mạnh

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 9h30 ở mức 43.017,10 USD, giảm 2,92% so với 24 giờ trước.

Bitcoin giảm mạnh, kéo theo sự sụt giảm của toàn bộ thị trường.

Trên thị trường, chỉ có có 8/100 đồng tiền hàng đầu tăng giá trong 24 giờ qua.

Giảm mạnh nhất thị trường là Kadena, mất 13,71%. Trong khi đó, Theta Network tăng mạnh với tỷ lệ 26,43%, ghi nhận ở 4,33 USD.

Trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có đến 9/10 đồng tiền giảm giá.

Trên sàn Vicuta - sàn giao địch điện tử được nhiều người Việt quan tâm - giá Bitcoin được điều chỉnh lên mức 1,006 - 1,053 tỷ đồng/BTC (giá mua - bán).

Bitcoin đang giao dịch trong phạm vi dao động từ 43.249 đô la đến 45.843 đô la trong 24 giờ qua.

Bitcoin lao dốc, thị trường rực đỏ

Theo các nhà phân tích, người mua đã phản ứng nhanh chóng với mức giảm giá gần 5% vào đầu phiên giao dịch tại New York và duy trì hỗ trợ ngắn hạn ở mức trên 43.000 USD.

Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 46.710 USD. các chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co đã ra báo cáo tính toán giá trị hợp lý (fair value) của Bitcoin dựa trên độ biến động so với vàng. Với mức biến động gấp 4 lần vàng, giá trị hợp lý của mỗi Bitcoin chỉ vào khoảng 38.000 USD, thấp hơn 12% so với giá hiện tại (giao dịch quanh 43.400 USD). Nếu mức biến động chỉ gấp 3 lần vàng, giá trị hợp lý của Bitcoin sẽ tăng lên 50.000 USD.

