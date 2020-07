Tại sao dự án 4.300 tỷ đồng của doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến bị đề nghị thu hồi?

Chủ Nhật, ngày 19/07/2020 11:30 AM (GMT+7)

Từng được đánh giá là một trong những dự án góp phần giúp tỉnh Quảng Nam khởi sắc, tuy nhiên đến nay, phía chính quyền lại có đề nghị chấm dứt hoạt động.

Vi phạm tiến độ dự án

Chiều 13/7, đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang thực hiện các trình tự và hồ sơ để chấm dứt hoạt động dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế An Thịnh – PPC của công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An, theo quy định của Điều 48, luật Đầu tư và đề xuất UBND tỉnh thu hồi các hồ sơ có liên quan theo đúng quy định.

Dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế An Thịnh – PPC có địa điểm tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Diện tích dự án khoảng 199ha, với tổng số vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.

Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2017.

Tiến độ dự án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý IV/2017 đến quý I/2019 hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp khách sạn văn phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật giao thông, cây xanh công viên.

Giai đoạn 2, quý II/2020 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1 và hoàn thành các hạng mục khu biệt thự nghỉ dưỡng, công viên cây xanh khu dịch vụ vui chơi giải trí và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh công viên.

Giai đoạn 3, quý IV/2021 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1, 2 và hoàn thành các hạng mục còn lại.

Dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng được chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 8% một năm.

Chủ đầu tư đã làm việc với UBND huyện Thăng Bình và trung tâm Phát triển quỹ đất Thăng Bình về phương án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hợp đồng Binh đoàn Lũng Lô rà phá bom mìn, tiếp tục đàm phán với nhà tư vấn để thiết kế và đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay, công ty này không tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã cấp.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, dự án này có một số khó khăn vướng mắc như trong phạm vi dự án có quy hoạch rừng phòng hộ, cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện việc trồng rừng thay thế. Dự án gặp vướng mắc khi triển khai thu hồi đất.

Theo quy định, tiến độ thực hiện dự án đã vi phạm về tình hình triển khai dự án của giai đoạn 1, cụ thể là quý I/2019 hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp khách sạn văn phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh công viên. Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư còn khó khăn trong việc thoả thuận với người dân trong khu vực của dự án để giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án và đã vi phạm tiến độ thực hiện dự án.

Dự án condotel cam kết lợi nhuận 8% một năm

Người đại diện công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An là ông Nguyễn Kháng Chiến. Ngoài ra, ông Chiến còn là người đại diện 10 công ty khác. Trong đó, có một số công ty nổi tiếng là công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng PCC An Thịnh Việt Nam, công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình, công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung, công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng...

Liên quan doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến, tại TP.Đà Nẵng hiện nay đang nổi tiếng với dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng của công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng. Dự án này gồm 4 toà tháp gồm 1 toà khách sạn, 3 toà căn hộ condotel cao từ 50 đến 57 tầng. Số lượng căn hộ condotel tại đây là 3.070 căn.

Theo chính sách bàn hàng công ty này, khách hàng mua căn hộ được hưởng lợi nhuận cam kết tương đương 8% một năm trên giá trị căn hộ trong vòng 3 năm đầu tiên không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của căn hộ.

Kỳ hạn thanh toán lợi nhuận chia sẻ được công ty thanh toán 1 lần 1 năm. Thời hạn thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất báo cáo tài chính theo quy định của bộ Tài chính. Khách hàng được hưởng 10 đêm miễn phí 1 năm trong thời gian cam kết cho thuê kể từ thời điểm dự án chính thức đi vào vận hành. Đơn vị vận hành là Wyndham Hotel Group.

Chính sách không được qui đổi thành tiền và hoặc không được bảo lưu sang năm sau. Giá bán căn hộ ở đây thấp nhất gần 2,5 tỷ đồng và cao nhất gần 16 tỷ đồng.

Liên quan đến condotel, những tháng qua, dư luận khắp cả nước xôn xao về hàng trăm người dân mua căn hộ tại dự án Cocobay Đà Nẵng, giăng băng rôn phản đối chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Đô đơn phương chấm dứt cam kết lợi nhuận 12% một năm. Trước đó, khi bán, chủ đầu tư cam kết khách hàng được hưởng lợi nhuận 12% một năm. Tuy nhiên, sau đó, chủ đầu tư đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Không chỉ tại dự án Cocobay Đà Nẵng mà nhiều người mua căn hộ condotel tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Quảng Ninh của một tập đoàn lớn cũng giăng băng rôn đòi trả đúng thu nhập cam kết 12%. Khách hàng đòi quyền lợi từ đầu năm 2020 đến nay nhưng chủ đầu tư chưa chịu trả vì lý do ảnh hưởng dịch Covid-19.

