Sơn Tùng MTP thiệt hại bao nhiêu tiền sau khi “xoá sổ” MV tại Việt Nam?

Tối 29/4, Sơn Tùng M-TP chính thức lên tiếng về video ca nhạc (MV) tiếng Anh “There’s No One At All”. Nam ca sỹ nói lời xin lỗi đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm. Hiện, khán giả ở Việt Nam không xem được MV này trên nền tảng YouTube.

Bên cạnh các rắc rối về pháp lý và ảnh hưởng danh tiếng, việc MV bị gỡ khỏi Youtube có thể khiến Sơn Tùng mất đi một khoản tiền từ chi phí đầu tư, nguồn quảng cáo đáng kể.

Cụ thể, thời điểm bị chặn tại Việt Nam, sản phẩm này đạt khoảng 8 triệu lượt xem cùng 600.000 lượt thích. Theo ước tính từ chuyên trang Social Blade – kênh đo đạt hàng đầu về các Youtuber, số lượt xem này có thể mang lại cho Sơn Tùng M-TP khoảng 3.800 USD - 24.560 USD (khoảng 87 triệu đồng - 563 triệu đồng).

Tuy nhiên, số liệu mà Social Blade đưa ra chỉ mang tính chất ước tính doanh thu chứ không phải con số chính xác.

Bên cạnh đó, được biết, chi phí đầu tư MV này lên tới 33 tỷ đồng. Cộng đồng mạng “soi” độ chịu chi của nam ca sĩ: chỉ tính riêng đầu tư trang phục đã lên đến tiền tỷ, các outfit được Sơn Tùng diện trong MV đến từ những thương hiệu đình đám xa xỉ như LV, Gucci, Chanel,...

Nếu MV này bị gỡ vĩnh viễn thì đây sẽ là sản phẩm khiến Chủ tịch lỗ nặng nhất trong vài năm gần đây, chưa tính chi phí sản xuất, đội ngũ và rất nhiều khoản chi khác.

MV “There’s No One At All” bị “xoá sổ” tại Việt Nam sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, tối 28/4, kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng M-TP đăng tải MV này. Ngay sau đó, Sản phẩm vấp phải sự chỉ trích, phản đối của nhiều khán giả và giới truyền thông.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Nguồn: http://danviet.vn/son-tung-mtp-thiet-hai-bao-nhieu-tien-sau-khi-xoa-so-mv-tai-viet-nam-502022304144318177.htm