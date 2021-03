Soi lương dàn lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 16:40 PM (GMT+7)

Tiền lương của nhân sự làm việc tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2020 bình quân là 26 triệu đồng/tháng.

Lương lãnh đạo HNX trung bình là 62 triệu đồng/tháng trong năm 2020. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa báo cáo các chỉ số tài chính của năm 2020. Trong bối cảnh dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán năm qua tăng đột biến, kết quả mà HNX đạt được vượt mục tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu của HNX trong năm 2020 là 789 tỷ đồng, vượt 27% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 499 tỷ, cao hơn 47% so với chỉ tiêu ban đầu. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của HNX lên tới 63%. So với năm 2019, lợi nhuận của HNX tăng 28%.

Năm 2021, HNX đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 4% lên 824 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn là 500 tỷ, không chênh lệch đáng kể với kết quả năm qua.

Trong năm qua, tiền lương bình quân của nhân sự tại HNX là 26 triệu đồng/tháng, cao hơn 1 triệu so với kế hoạch ban đầu. Riêng tiền lương của 4 lãnh đạo sở giao dịch này trung bình là 62 triệu đồng/tháng trong năm 2020, nhiều hơn 6 triệu so với dự kiến.

Quỹ tiền thưởng cấp quản lý năm qua là 374 triệu đồng; quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động là hơn 17 tỷ đồng trong năm 2020.

Ngày 25/3, HNX vừa có Chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Duy Thịnh thay thế ông Nguyễn Thành Long. Ông Thịnh trước đó là Phó Chánh văn phòng bộ Tài chính.

Song song đó, ông Nguyễn Thành Long được điều động giữ chức Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Đồng thời, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Văn Hoàng được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VNX.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/soi-luong-dan-lanh-dao-so-giao-dich-chung-khoan-ha-noi-a360495.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/soi-luong-dan-lanh-dao-so-giao-dich-chung-khoan-ha-noi-a360495.html