Quốc gia bên bờ vực vỡ nợ, vay ầm ầm và nay vật lộn để thanh toán

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 14:04 PM (GMT+7)

Nhiều năm qua đất nước này đã đối mặt với những khoản nợ nần chồng chất, tình hình dịch Covid-19 càng khiến mọi thứ khó khăn hơn.

Theo The Financial Time, Chính phủ Zambia đã phát đi tín hiệu cho thấy bỏ lỡ thời hạn cuối cùng để trả lãi trái phiếu vào hôm thứ 6 vừa qua (13/11), sau khi không đạt được thỏa thuận với các trái chủ (người mua trái phiếu) về thời hạn 6 tháng hoãn trả nợ.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Zambia cho hay, ông không có kế hoạch trả lãi trái phiếu vào phút cuối. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Zambia trái ngược với tuyên bố trước đó của ông Inonge Wina - phó Tổng thống Zambia: "Zambia sẽ không vỡ nợ". Câu trả lời này được đưa ra sau khi một thành viên phe đối lập đặt câu hỏi cho ông Wina về việc trả khoản nợ nói trên. Ở một động thái khác, tờ Bloomberg cho hay, ông Inonge Wina nói Zambia sẽ tôn trọng các nghĩa vụ.

Zambia có thể là quốc gia đầu tiên vỡ nợ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Zambia là quốc gia sản xuất đồng lớn thứ hai châu Phi. Nước này đã phát hành số trái phiếu Châu Âu tổng trị giá 3 tỷ USD. Việc không thanh toán khoản lãi 42,5 triệu USD sẽ tạo thành khoản vỡ nợ đối với 3 tỷ USD trái phiếu sau khi Zambia bỏ lỡ khoản thanh toán lãi trái phiếu 1 tháng trước giữa bối cảnh đàm phán căng thẳng với các trái chủ.

Theo Financial Times, hôm thứ 6 tuần trước, một ủy ban chủ nợ đại diện cho các nhà quản lý quỹ nắm 40% trái phiếu đã bỏ phiếu để ngăn đề xuất hoãn trả nợ.

Các nhà đầu tư cho rằng Chính phủ Zambia không thể xoa dịu mối lo ngại về thiếu minh bạch liên quan đến những khoản đầu tư nước ngoài tại nước này.

Một thành viên nhóm chủ nợ cho rằng Zambia không đưa ra kế hoạch đáng tin cậy nào để thanh toán các khoản nợ trong trường hợp trái chủ đồng ý với kế hoạch hoãn nợ.

Zambia vốn đã phải vật lộn với nợ nần chồng chất trước khi xảy ra dịch Covid-19 khiến tài chính của nước này ngày càng suy giảm. Việc quốc gia này nỗ lực tái cơ cấu khoản nợ 12 tỷ USD được coi là phép thử quan trọng với các quốc gia nghèo hơn đang cố gắng tìm kiếm khoản giảm nợ trong bối cảnh đại dịch.

Việc phớt lờ cảnh báo các khoản vay nợ được coi là nguồn cơn dẫn đến bi kịch nợ nần ở Zambia.

Edwin Ikhuoria, giám đốc khu vực châu Phi của tổ chức One Campaign - tổ chức phi chính phủ, chống đói nghèo cùng cực nói với tờ Financial Times: “Zambia có thể là quốc gia đầu tiên vỡ nợ từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, nhưng chắc chắn sẽ không phải là quốc gia cuối cùng, nếu các chủ nợ quốc tế từ chối hợp tác và hỗ trợ hoãn nợ toàn diện".

Theo Bloomberg, trong khi đại dịch Covid-19 làm trầm trọng thêm những vấn đề của kinh tế Zambia, Chính phủ nước này phớt lờ những cảnh báo về việc vay nợ trong nhiều năm. Nợ nước ngoài tăng lên mức khoảng 12 tỷ USD và tổng khoản vay của Chính phủ chiếm 120% GDP trong năm nay.

