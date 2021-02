Nóng tuần qua: Số người chơi chứng khoán mới lập kỉ lục cao nhất lịch sử

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 16:12 PM (GMT+7)

Hơn 86.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân Việt Nam được mở mới trong tháng đầu tiên của năm 2021, con số cao nhất lịch sử.

Hơn 86 nghìn người một tài khoản chứng khoán trong 1 tháng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết đến ngày 31/1, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 2,81 triệu. Như vậy, trong tháng 1 có 86.107 tài khoản giao dịch chứng khoán do các cá nhân trong nước mở mới.

Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay, xô đổ kỷ lục 63.075 tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước vừa được thiết lập trong tháng 12/2020.

Trong tháng 1 có 86.107 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới.

Cũng trong tháng 1, các tổ chức trong nước mở mới 11.413 tài khoản giao dịch chứng khoán, con số cao nhất trong một năm qua. Đồng thời, thêm 460 cá nhân và 16 tổ chức nước ngoài mở tài khoản chứng khoán trong tháng 1. Tổng cộng thị trường chứng khoán Việt Nam có 2,86 triệu tài khoản giao dịch.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước lập kỷ lục qua từng tháng trong bối cảnh chứng khoán đang là kênh đầu tư nóng hàng đầu trên thị trường.

Đề nghị kéo dài thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải gia hạn việc đóng cửa tạm thời Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, từ 12h01 ngày 13/2/2021 đến 12h ngày 21/2/2021, phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã quyết định tạm đóng cửa Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh trong 15 ngày, từ 12h ngày 29/1 đến 12h ngày 13/2, để phòng chống dịch Covid-19.

Đề nghị kéo dài thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh

Nêu lí do đề nghị kéo dài thời gian đóng cửa sân bay này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhằm thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cục Hàng không cho biết, tại Công điện 05, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn từ 12h ngày 30/1/2021 đến 12h00 ngày 21/2/2021.

Được bơm 24.000 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt

Ngày 5/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu ở kênh cầm cố trên thị trường mở (OMO). Cụ thể có 1 tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu và trúng thầu, với 677,3 tỷ đồng, kỳ hạn vẫn giữ nguyên 14 ngày và lãi suất 2,5%/năm.

Như vậy, qua 4 phiên giao dịch, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tổng 24.096,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

Theo đó, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng cũng đã nhanh chóng hạ nhiệt. Lãi suất VND qua đêm sau khi vượt mốc 2,5%/năm giữa tuần này đã giảm về sát mốc 2%/năm.

Tuy nhiên, đây vẫn là mức rất cao so với quãng ổn định kéo dài 0,15 - 0,17%/năm trước đó.

Dữ liệu mới nhất do Ngân hàng vừa cung cấp cho thấy, lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1-3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm.

Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong số 25.752 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong tháng 1/2021, có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020. Số còn lại tạm ngừng hoạt động chờ giải thể hoặc đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Trong đó, bán buôn, bán lẻ, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học công nghệ, du lịch, vận tải... là những ngành chứng kiến lượng doanh nghiệp rời thị trường lớn nhất.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, với mức tăng từ 40% trở lên so với tháng 1/2020.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại trong tháng 1/2021. Báo cáo ghi nhận hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng đầu năm đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm điện thoại di động phiên bản mới và do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 rơi vào tháng 1.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2021 ước tính đạt 27,7 tỷ USD, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 37,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 20,1 tỷ USD, tăng 56,2%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, tháng 1/2021, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,6 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 5,1 tỷ USD, tăng 29,3%...

