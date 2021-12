Nóng tuần qua: Người nộp lệ phí trước bạ tăng 10 lần, cơ quan chức năng vội khuyến cáo

11.000 ô tô đăng ký trước bạ ngay ngày đầu giảm lệ phí

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1/12 đã đạt mức 11.286 xe, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11 là 1.187 xe.

Tổng cục Thuế cho biết, nguyên nhân ô tô sản xuất lắp ráp tăng đột biến là chính sách giảm lệ phí xe trước bạ mà Chính phủ vừa ban hành tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP.

11.000 ô tô đăng ký trước bạ ngay ngày đầu giảm lệ phí.

Việc giảm phí trước bạ sẽ làm giảm đáng kể chi phí lăn bánh một chiếc xe ô tô mới được lắp ráp trong nước. Trong khi đó lượng xe nhập khẩu tiêu thụ không có biến động quá lớn (giảm từ 1.300 chiếc xuống còn 1.079 chiếc).

Theo phản ánh của các Cục Thuế, lượng người đến đăng ký nộp lệ phí trước bạ mới đã tăng đột biến tại các điểm thu.

Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân, để giảm thời gian làm thủ tục và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và tránh ùn tắc tại cơ quan thuế, người dân, doanh nghiệp sau khi khai lệ phí trước bạ và nhận thông báo số tiền lệ phí trước bạ phải nộp thì có thể thực hiện thanh toán điện tử tiền lệ phí trước bạ bằng mã hồ sơ trên thông báo hoặc tin nhắn của cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, TPBank, VPBank, MB.

Xin lùi thời hạn chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip

Theo lộ trình chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip tại Thông tư 41/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 28/12/2018, đến 31/12/2021, 100% thẻ nội địa đang lưu hành sẽ chuyển sang thẻ chip cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến hết quý III/2021, toàn bộ việc chuyển đổi thẻ theo báo cáo của các ngân hàng mới chỉ đạt 25%. Các tổ chức thành viên dự kiến, đến hết quý IV/2021 việc chuyển đổi thẻ mới đạt 35%.

Việc chuyển đổi thẻ ATM gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ về nguyên nhân của việc chậm chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip, đại diện các ngân hàng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc chuyển đổi thẻ ATM gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với các ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn.

Chủ tịch Chi hội Thẻ Ngân hàng cho rằng, lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip cần có thời gian phù hợp hơn. Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam và Chi Hội thẻ Ngân hàng kiến nghị NHNN gia hạn thời gian chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip để các ngân hàng thương mại có lộ trình đáp ứng cũng như liên hệ với khách hàng.

Doanh nghiệp hàng không lại tiếp tục kêu cứu

Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không - VABA, từ khi bùng phát dịch lần thứ 4 ở Việt Nam tới nay các hãng hàng không lâm vào tình trạng nguy hiểm, doanh thu giảm 80-90%; dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng. Các nguồn lực về tài sản, tài chính tích lũy của các hãng bị cạn kiệt. Báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam đều cho thấy nhu cầu cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn là cấp bách và quan trọng nhất.

VABA đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận và có văn bản kiến nghị Chính phủ và Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000 - 6.000 tỷ đồng, lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines (gói 4.000 tỷ vay tối đa 3 năm). Số vay cụ thể căn cứ vào nhu cầu của từng hãng, vào quy mô, thị phần, đóng góp cho ngân sách trong thời gian qua và khả năng đáp ứng của ngân sách.

Hiệp hội này cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000-30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất (nhà nước cấp bù lãi suất 4-5%) nhằm giúp các hãng chi thường xuyên, mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì, duy trì hoạt động và phát triển trong và sau dịch.

Trên 495.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành

Bộ Tài chính vừa có báo cáo cập nhật về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm của các doanh nghiệp trong nước.

Theo đó, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến nay đã đạt trên 495.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính bình quân từ đầu năm, mỗi ngày các doanh nghiệp bất động sản lại phát hành 415,5 tỷ đồng trái phiếu.

Trong đó, khối lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm 94,5%, tương đương gần 468.000 tỷ, còn lại là trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng.

Theo báo cáo, ngân hàng là nhóm có lượng phát hành lớn nhất trên thị trường với 34% tổng lượng phát hành, tương đương 168.300 tỷ đồng (xấp xỉ 7,4 tỷ USD quy đổi). Xếp sau là nhóm doanh nghiệp bất động sản với 27,7%, tương đương gần 6 tỷ USD.

Dù rất khó khăn nhưng chưa hết năm thu ngân sách đã vượt chỉ tiêu

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ tài chính), thu NSNN thực hiện 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 100,6% dự toán, tăng 6,2%; thu từ dầu thô ước đạt 164,2% dự toán, tăng 20%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 118% dự toán, tăng 24,3%.

Có 55 địa phương thu nội địa 11 tháng đạt trên 90% dự toán (trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán) và 08 địa phương đạt tiến độ thu thấp hơn 90% dự toán; 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ (một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%) và 15 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp so với cùng kỳ.

Ước tính 11 tháng, NSNN đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (21,93 nghìn tỷ đồng). Trong đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và hỗ trợ các địa phương; các địa phương đã chi từ NSĐP là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

