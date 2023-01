Những công việc từng “hot” một thời, nay đã và đang tuyệt chủng

Diễn viên: Họ là một gánh hát, thường biểu diễn nhiều nơi với sân khấu tự dựng hoặc tận dụng sân đình tại các địa phương.

Gánh nước: Khi những con phố ở thành thị, nhất là ở Hà Nội chưa có nước, người dân còn dùng nước giếng và nước ở máy nước công cộng. Nghề gánh nước thuê nhờ đó có đất sống. Nhất là vào dịp Tết, những người làm nghề gánh nước ăn nên làm ra vì gia chủ phải trả thêm cho họ để lấy may cho năm mới "tiền vào như nước".

Nghề gánh nước thuê một thời ăn nên làm ra

Xẻ gỗ: Đây là công việc phổ biến ở khu vực rừng núi phía Bắc. Các thợ sơn tràng phải phối hợp nhịp nhàng để đưa đẩy lưỡi cưa sao cho tấm gỗ được xẻ phẳng như ý.

Nghề làm giấy: Là công việc của những người thợ giã vỏ cây dó trong những chiếc cối đá lớn. Giấy dó là nguyên liệu chính để làm giấy.

Công nghệ phát triển, cưa điện đã dần thay thế những người thợ sơn tràng (xẻ gỗ)

Vú nuôi: Vú nuôi là người cho bú thuê, tức là cho đứa trẻ không phải con của mình bú. Nghề nghiệp này trở nên phổ biến và phát triển vào những năm 1000 trước công nguyên, thời kỳ tử vong thai sản và sơ sinh cao. Họ chăm sóc và nuôi những đứa trẻ sơ sinh mồ côi hay những trẻ sơ sinh có mẹ quá ốm yếu. Rất nhiều vú nuôi làm việc trong các bệnh viện từ thiện, nơi chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi.

Tại những gia đình giàu có, người phụ nữ cũng thuê vú nuôi cho con bú. Theo quan niệm xưa, cho con bú là “hành vi không phù hợp” với những phụ nữ thượng lưu.

Vú nuôi dần bị loại bỏ từ thế kỷ 19 và 20 cùng với sự ra đời của sữa tiệt trùng và sữa đóng hộp, cũng như chính sách nghỉ đẻ.

Người thu hoạch đỉa: Đã từng có thời gian, đỉa được coi là một loài vật có thể được sử dụng để chế ra rất nhiều loại thuốc quan trọng. Và dĩ nhiên, nhu cầu mua bán đỉa luôn ở mức cao và rất nhiều người không ngần ngại sục tay chân xuống bùn để bắt loài vật này.

Khi công nghệ phát triển thêm, đỉa đã có thể được nuôi ở trong các phòng thí nghiệm và lập tức nghề thu hoạch đỉa trở thành nghề nghiệp bị “tuyệt chủng” vì khoa học công nghệ.

Bên cạnh những công việc đã “tuyệt chủng", còn có những công việc được cho là sắp biến mất trong tương lai không xa.

Mới đây, một nghiên cứu của Tổ chức dành cho những người Úc trẻ tuổi cho thấy gần 60% thanh niên ở nước này "đang học hoặc đào tạo nghề nghiệp và ít nhất hai phần ba công việc sẽ được tự động hóa" vào thập kỷ tới. Đây là một sự lãng phí kỹ năng rất lớn.

Kết quả của cuộc khảo sát có thể khiến những người làm việc trong một số ngành nghề này phải giật mình.

Công việc tài xế taxi có thể tuyệt chủng trong vòng một thập niên tới khi có xe không người lái xuất hiện

Tài xế taxi: 36% số người tham gia cuộc thăm dò ý kiến này nhận định công việc tài xế taxi có thể tuyệt chủng trong vòng một thập niên tới do sự trỗi dậy cùa xe không người lái.

Nhân viên giao dịch ngân hàng: Các ngân hàng sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng nhiều chi nhánh ở địa phương sẽ biến mất. Điều này là do tính chất tiện lợi của ngân hàng online và qua điện thoại, bạn có thể thực hiện các giao dịch, cũng như quản lý tài khoản của mình một cách dễ dàng ngay tại nhà.

Khi thanh toán không dùng tiền mặt thì những người làm nhân viên thu ngân cũng không cần nữa

Nhân viên thu ngân, kế toán: Quá trình thanh toán tự động và các cửa hàng không dùng tiền mặt sẽ dẫn tới việc chúng ta có thể không cần những người làm nhân viên thu ngân nữa. Tương tự, các phần mềm kế toán mới có thể thay thế con người hoàn toàn.

Đại lý du lịch: Trước kia, khi muốn tìm một nơi để nghỉ hè, bạn có thể đến một công ty du lịch, lướt qua một vài tờ quảng cáo và sẽ có một người bán hàng sắp xếp lịch trình cho bạn trên một chiếc máy tính quá khổ. Giờ đây, với sự phong phú của các trang web dễ sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể tự sắp xếp kỳ nghỉ của riêng mình.

Điện thoại viên: Những cuộc gọi tiếp thị không mong muốn sẽ được tự động hóa theo cách thậm chí còn gây khó chịu hơn. Nhiều công ty tiếp thị qua điện thoại đã áp dụng cách mới này nhằm loại bỏ chi phí thuê nhân viên mà vẫn có thể thu hút khách hàng tiềm năng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm.

Ngành công nghiệp truyền thông báo in cũng được cho là sẽ biến mất trong thời gian không xa

Người lắp ráp: Là những người lắp ráp từng chịu trách nhiệm chính trong việc chế tạo các mặt hàng như đồ chơi, xe cộ và máy bay cùng các sản phẩm khác. Tuy nhiên, với việc máy móc và người máy tiếp quản các quy trình lắp ráp và các công việc lặp đi lặp lại này đang trở thành một nghề có nguy cơ "tuyệt chủng" trong hầu hết các ngành công nghiệp.

Ngành báo in: Những đồn đoán về tương lai của ngành công nghiệp truyền thông báo in đã có từ lâu, một số ấn phẩm đầu tư nhiều thời gian và nội dung hơn vào các phiên bản trực tuyến. Ngoài ra, giới trẻ hiện nay thích cập nhật tin tức từ các nguồn không cứng nhắc và ít chính thống hơn như mạng xã hội, có nghĩa là các báo in cần phải thích nghi và phát triển, hoặc sẽ bị "tuyệt chủng". Thời đại của báo in sắp kết thúc.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-cong-viec-tung-hot-mot-thoi-nay-da-va-dang-tuyet-chung-1432351.ngn