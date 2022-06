"Siêu môi giới” lừa đảo hàng tỷ đồng tiền cọc mua bán đất… từng bán trà đá, làm công nhân

Ngày 10/6, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho hay đã di lý Nguyễn Kiều Diễm và Phạm Văn Thanh từ Hà Nội vào Bình Dương để tiếp tục điều tra việc đôi vợ chồng này lừa đảo nhiều người với chiêu trò nhận tiền đặt cọc đất.

Được biết, từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2018, Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và chồng là Phạm Văn Thanh (39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đã “núp bóng” danh nghĩa một công ty chuyên môi giới bất động sản (BĐS) ở phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên để ký kết các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nền “ảo” nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an TX.Tân Uyên, cho biết từ tháng 5 đến tháng 12-2017, Diễm và Thanh đã ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 7 bị hại, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Từ tháng 1 đến tháng 8-2018, hai bị can này tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 8 bị hại khác, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 50 triệu đồng đến mức cao nhất là 250 triệu đồng. Tổng cộng có 15 bị hại đã sập bẫy của Diễm và Thanh với số tiền 1,320 tỷ đồng. Khi đến thời gian cam kết, thỏa thuận trong các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nêu trên đã hết hạn nhưng các bị can vẫn không hoàn thành các thủ tục để sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các bị hại; đồng thời cũng không trả tiền mà các bị hại đã đặt cọc trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, dưới vỏ bọc đại diện pháp lý Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ (có địa chỉ tại khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), Diễm và Thanh đã thực hiện các hợp đồng ký kết đặt cọc mua, bán đất nền với nhiều người.

Đôi vợ chồng này "vẽ" thông tin về số thửa, tờ bản đồ, vị trí cho những lô đất "ảo" ở khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên) và tại ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Sau đó, cả hai mời chào, rao bán rộng rãi, nhận ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Trên thực tế Công ty TNHH Gia Kỳ, đại diện là bị can Diễm và Thanh hoàn toàn không đứng tên quyền sử dụng đất đối với bất cứ thửa đất nào (tức là không có đất).

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của các bị hại, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên xác định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng có tính chất lừa đảo chuyên nghiệp nên đã nhanh chóng yêu cầu đơn vị phối hợp với Công an tỉnh xác minh, điều tra.

Căn cứ vào các kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lúc này, Thanh Diễm đã bỏ trốn khỏi địa phương, trốn nhiều nơi rồi bị bắt tại Hà Nội.

Cũng theo hồ sơ vụ án, được biết vợ chồng bị can Nguyễn Kiều Diễm và Phạm Văn Thanh trước khi lập công ty “ma” thì có một thời gian đã từng bán quán nước giải khát và làm công nhân tạm trú tại phường Tân Bình, TP.Dĩ An. Trong thời gian này, Diễm và Thanh được dẫn dắt, tập tành làm môi giới BĐS, sau đó đứng ra mở Công ty TNHH Gia Kỳ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

