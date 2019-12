Nhà máy in tiền lớn nhất thế giới khủng hoảng vì… hết tiền

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

De La Rue, nhà máy sản xuất tiền giấy thương mại lớn nhất thế giới, đang gặp phải nhiều khủng hoảng do tình trạng thiếu tiền ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động trong tương lai.

Kinh Doanh Sự kiện:

Những người hâm mộ Thuyết tiền tệ hiện đại sẽ nói với bạn rằng các chính phủ không thể hết tiền vì họ luôn có thể in thêm để trả lãi cho các khoản nợ. Thật không may cho nhà máy in tiền De La Ru của Anh, học thuyết gây tranh cãi này không áp dụng cho các công ty thực hiện việc in tiền mặt.

Ngày 26/11, sau khi De La Rue tạm ngừng phân bổ cổ tức cũng như đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động trong tương lai, cổ phiếu của công ty này đã mất đi 20% giá trị.

Nhà máy in tiền lớn nhất thế giới hoạt động cầm chừng do thiếu tiền (Nguồn: Bloomberg)

Sau sự ra đi gần đây của giám đốc điều hành, chủ tịch và các nhà quản lý hàng đầu khác, việc De La Rue thông báo thiếu tiền đã gây ra sự lo lắng nghiêm trọng đối với những khách hàng trong chính phủ và các ngành thương mại.

Bên cạnh việc in tiền, De La Ru còn tham gia vào các hoạt động nhạy cảm khác bao gồm sản xuất hộ chiếu và nhãn xác thực chống hàng giả. CEO mới của công ty, ông Clive Vacher, từng là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có kỹ năng trong việc xoay chuyển tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, thử thách lần này lại là một tình thế khó giải quyết đối với ông.

Đối với những người giao dịch gần như hoàn toàn thông qua thẻ và thanh toán trực tuyến, sự thất bại của De La Ru dường như đã được định sẵn do hoạt động in tiền mặt chiếm phần lớn doanh thu của nhà máy in tiền này.

Khoản nợ ròng 220 triệu USD đã vượt quá mức vốn hóa thị trường của công ty, vốn đã giảm gần 80% kể từ năm 2017. Thêm vào đó, De La Rue cũng đã thua cuộc trên thị trường khi để mất bản hợp đồng sản xuất hộ chiếu xanh thời hậu Brexit vào tay một đối thủ đến từ Pháp.

Một hợp đồng sản xuất tiền cho ngân hàng trung ương Venezuela - về lý thuyết là một cú hích phát triển cho nhà máy - đã gây ra thua lỗ nặng nề khi các lệnh trừng phạt buộc công ty không được giao thương với Venezuela. Trong khi đó, Văn phòng chống gian lận đã mở một cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn tham nhũng của De La Ru ở Nam Sudan.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/nha-may-in-tien-lon-nhat-the-gioi-khung-hoang-vi-het-tien-103...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/nha-may-in-tien-lon-nhat-the-gioi-khung-hoang-vi-het-tien-1036831.html