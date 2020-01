Nhà hàng đưa rước miễn phí, khách nhậu vẫn vắng thê thảm

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 14:40 PM (GMT+7)

Sau khi Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông chính thức áp dụng, nhiều nhà hàng tìm mọi biện pháp giữ khách song vẫn rơi cảnh đìu hiu.

Mặc dù nhiều nhà hàng đã mở thêm dịch vụ trông giữ xe và đưa đón khách về nhà nhưng vẫn chịu chung cảnh đìu hiu sau khi Nghị định 100 được áp dụng.

Sợ bị phạt, khách giảm 40%, quán xá đìu hiu

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặc dù nhiều nhà hàng, quán nhậu đã mở thêm dịch vụ trông giữ xe và đưa đón khách về nhà song vẫn chịu chung cảnh đìu hiu sau khi Nghị định 100 được áp dụng.

12h trưa, PV có mặt tại nhà hàng Bia Hải Xồm trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Hà Nội, một địa đểm ăn nhậu có tiếng. Mặt bằng cả trăm m2 với hàng chục dẫy bàn thường ngày chật kín thực khách, nay trống trải lạ thường.

Anh Tuấn, bảo vệ nhà hàng cho biết, lượng khách giảm đáng kể. Thường ngày cả dãy xe máy đầy ắp, để chật cả lối đi nhưng giờ chỉ có xe nhân viên, lác đác vài chiếc xe của khách. Nhân viên từ trông xe đến chạy bàn bình thường tất bật bở hơi tai, nay có nhóm tụ tập nhau nói chuyện.

"Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Bình thường giờ này rất khó chọn bàn vì đã kín khách, nhưng nay tha hồ lựa chỗ", anh Tuấn nói.

Quản lý nhà hàng chia sẻ: “Nghị định 100 với mức phạt nặng tác động mạnh đến người uống rượu, bia. Chúng tôi đã phải hợp đồng với hai hãng taxi uy tín để chuyên chở khách về sau mỗi cuộc nhậu với giá ưu đãi hơn. Đồng thời, nhà hàng đã bố trí khu vực để xe dành cho khách hàng nếu muốn để xe lại”.

Tại nhà hàng Lão Mộc trên Phố Hoàng Văn Thái, những người đến đây chủ yếu là ăn cơm gia đình, không có nhiều nhóm nhậu. Có rất ít khách tự đi ô tô, xe máy tới quán

Tại nhà hàng Lão Mộc trên Phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân), chủ cửa hàng cho biết: Hơn một tuần nay, lượng khách giảm đến 40%, doanh thu giảm còn mạnh hơn. Nhiều người thay vì dùng rượu, bia đã chuyển sang nước ngọt vì lo sợ dính nồng độ cồn. Những người đến đây chủ yếu là ăn cơm gia đình, không nhiều nhóm bạn nhậu và một thực tế dễ thấy đó là khách đã chuyển hướng sang dùng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Khảo sát các tuyến phố Trần Duy Hưng, Trung Kính, Láng Hạ..., các nhà hàng tại đây bao trùm không khí ảm đạm, đìu hiu.

Anh Nguyễn Quang Huy, chủ nhà hàng Mộc Sinh (Hà Đông) chia sẻ: "Lượng khách hàng giảm nhanh khiến chúng tôi không kịp phản ứng, số nhân viên mới tuyển bổ sung để phục vụ Tết cũng đành cho nghỉ. Cho dù nhà hàng có hỗ trợ miễn phí dịch vụ đưa người say rượu về nhà cũng không thu hút được khách nhậu bởi những ngày qua đã có nhiều trường hợp bị phạt nặng làm ảnh hưởng tâm lý của mọi người... Hiện tại, lượng khách đã giảm tới 40%, nhưng cứ đà này vẫn còn giảm tiếp, chúng tôi vẫn chưa có phương án đối phó".

Đưa khách về nhà miễn phí, vẫn lo ế dài dài

Trao đổi với Báo Giao thông, anh Hoàng Huy Hùng, chủ nhà hàng LAHATA trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) cho biết: Lường trước kịch bản này, nhà hàng đã ngay lập tức đưa ra phương án cung cấp dịch vụ trông giữ xe miễn phí và hỗ trợ đưa đón khách về nhà miễn phí trong chặng 5km từ những ngày đầu.

Theo anh Hùng, từ khi có Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, nhiều người quan tâm đến dịch vụ này hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng chủ động tìm đến phương tiện công cộng thay cho việc tự lái xe sau khi uống rượu.

“Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, lượng khách của nhà hàng đã bị giảm đi một nửa, gây thiệt hại rất lớn cho những người kinh doanh như chúng tôi. Những người đến đây cũng chỉ dám uống một vài cốc rồi ra về, nhưng như vậy cũng đủ để báo động máy đo nồng độ cồn. Chính vì thế, họ cũng đành tặc lưỡi ở nhà cho xong” chủ quán bia Huy Anh, trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Chủ nhà hàng Huy Anh cũng cho biết, nhà hàng sẽ hỗ trợ đưa về nhà miễn phí những khách hàng ở trong vòng bán kính 5km. Đối với khách hàng đi ô tô, nhà hàng sẽ túc trực 3 lái xe, luôn sẵn sàng chở khách về cũng trong bán kính nói trên. Trường hợp nhà xa quá 5km, khách hàng sẽ phải trả phụ phí cho nhân viên của quán.

Tại một quán cóc trên phố Nghĩa Tân (Cầu Giấy) không còn hình ảnh những nhóm nhỏ ngồi nhậu lai rai cả buổi. Quán vắng tanh đến lạnh người. Theo nhận định của chủ quán, những quán nhậu lớn còn có thể đưa các chương trình hỗ trợ để thu hút khách hàng, chứ những quán nhỏ nếu không thay đổi mô hình sẽ bị "sập" trong thời gian tới.

Ngoài biện pháp hỗ trợ của các nhà hàng, dịch vụ chở người say về nhà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dân nhậu do tính chuyên nghiệp và mức độ an toàn cao. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hội nhóm kết nối tài xế và những khách hàng có nhu cầu được đưa về nhà sau khi đã sử dụng rượu bia.

Một tài khoản facebook công khai về mức phí dịch vụ đón và lái xe về nhà: 30.000 đồng/lượt với xe máy; 500.000 đồng/lượt với xe hơi. Một số nhóm để cho người sử dụng dịch vụ trả giá...

