Khi đại gia bất động sản rót tiền xây hạ tầng giao thông

Xử lý chênh lệch địa tô ra sao? Theo PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, pháp luật đất đai hiện hành dường như mới chú trọng đến việc giải quyết lợi ích của người bị thu hồi đất mà chưa hướng sự chú ý đến việc điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất đai. Để khắc phục, cần phải sửa đổi Điều 19, Luật Đất đai 2013. Cụ thể, cần chú trọng đến những quy định về điều tiết phần chênh lệch về địa tô do việc chuyển mục đích sử dụng đất tạo ra theo tỷ lệ 50% tổng giá trị của phần chênh lệch này được điều tiết vào ngân sách Nhà nước; 30% tổng giá trị của phần chênh lệch này, chủ đầu tư dự án được hưởng do việc bỏ vốn đầu tư trên khu đất được Nhà nước giao, cho thuê đất tạo ra; 20% tổng giá trị của phần chênh lệch này được hỗ trợ trở lại cho người sử dụng đất do họ có công giữ gìn, bảo vệ vốn đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Ngoài ra, việc xử lý phần giá trị địa tô chênh lệch phát sinh trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người bị thu hồi đất và người đầu tư. Nhà nước thông qua việc điều tiết thu về địa tô chênh lệch. Người dân, tổ chức được hưởng lợi từ địa tô chênh lệch phải nộp nghĩa vụ tài chính ngay sau khi địa tô chênh lệch xuất hiện để điều tiết cho người có đất bị thu hồi. Hoàng Ngân