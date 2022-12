Hé lộ cơ ngơi của Diễm My 9X và chồng sắp cưới

Vừa qua, Diễm My 9X xác nhận được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu tại Úc. Nhiều đồng nghiệp như Nhã Phương, Hari Won, Tóc Tiên,... và nhiều người hâm mộ liên tục gửi lời chúc phúc đến nữ diễn viên. Công chúng đang chờ đợi một đám cưới trong mơ được diễn ra trong nay mai.

Được biết, Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016, cặp đôi công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim. Trong 6 năm hẹn hò, cặp đôi đã có lúc dừng lại vì xảy ra xích mích và bất đồng. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cả hai đã quyết định về chung một nhà, đánh dấu cho một tình yêu đẹp. Diễm My từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Diễm My 9X hạnh phúc, cười tươi rạng rỡ khi được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu

Mọi người đang chờ đón đám cưới trong mơ của cặp đôi

Bên cạnh sự quan tâm về ngày vui sắp tới của cặp đôi, khán giả còn đặc biệt tò mò về khối tài sản khủng khi cả hai về chung một nhà. Về bạn trai Vinh Nguyễn, nữ diễn viên cho biết anh luôn là người hỗ trợ cô trong công việc lẫn ngoài cuộc sống. Được biết, anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne và tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Được biết anh từng theo học Đại học ở Úc và tốt nghiệp thạc sĩ

Chồng sắp cưới của Diễm My 9X còn là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Ngoài ra, anh còn cùng gia đình điều hành một công ty xây dựng, nhà máy cấp nước cùng dự án năng lượng mặt trời. Sau khi trở về Việt Nam, Vinh Nguyễn đã mở nhà hàng, thành lập công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.

Chồng sắp cưới của Diễm My 9X là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng

Ngoài ra, anh còn có niềm yêu thích, đam mê với thể thao

Diễm My 9X là nữ diễn viên quen mặt, ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt. Từ khi 6 tuổi, cô đã tham gia đóng phim. Trong số đó, người đẹp ghi dấu ấn đậm nét nhất qua những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn… Không chỉ là diễn viên, Diễm My còn lấn sân sang làm MC, người mẫu ảnh… Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nữ diễn viên đã được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng".

Do chăm chỉ làm việc nên người đẹp cũng có thu nhập "không phải dạng vừa", tủ đồ của Diễm My có nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Khi còn là cô sinh viên 22 tuổi, Diễm My 9X đã khiến nhiều người bất ngờ khi mua chiếc xế hộp Audi A4 giá bạc tỉ.

Khi còn là cô sinh viên 22 tuổi, Diễm My 9x đã khiến nhiều người bất ngờ khi mua chiếc xế hộp đắt đỏ

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nên Diễm My có tài sản "không phải dạng vừa". Cô sở hữu loạt túi hiệu đắt đỏ từ thương hiệu lớn trên thế giới

Hiện nay, Diễm My còn là gương mặt quen thuộc, được nhiều nhãn hàng nổi tiếng lựa chọn

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/he-lo-co-ngoi-cua-diem-my-9x-va-chong-sap-cuoi-20221229131103792.htmNguồn: https://phunuvietnam.vn/he-lo-co-ngoi-cua-diem-my-9x-va-chong-sap-cuoi-20221229131103792.htm