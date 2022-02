Giá bitcoin hôm nay 28/2: Giảm mạnh, Ukraine nhận được 10 triệu USD tiền kỹ thuật số ủng hộ

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 10h18 ở 37.748,51 USD, giảm 2,23% so với 24 giờ trước.

Trên thị trường, có 90/100 đồng tiền hàng đầu giảm giá so với 24 giờ trước.

Trong đó, mức giảm cao nhất thị trường thuộc về Convex Finance, mất 12,03% trong ngày.

Đồng tiền tăng mạnh nhất là Uniswap, tăng 8,28% trong 24 giờ qua.

Trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 9/10 đồng tiền mất giá so với 24 giờ trước.

Trên sàn Vicuta, giá tiền ảo này được điều chỉnh mua vào mức 909,8 triệu đồng và bán ra mức 851,4 triệu đồng.

Bitcoin liên tục biến động thời gian gần đây

Bitcoin gần đây biến động mạnh, thậm chí có thời điểm thủng đáy 35.000 USD sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố mở rộng tấn công quân sự vào Ukraine.

Hôm 26/2, tài khoản Twitter chính thức của chính phủ Ukraine đã kêu gọi công chúng hỗ trợ bằng tiền kỹ thuật số khi nước này bị quân đội Nga tấn công.

Tài khoản @Ukraine đã chia sẻ ba đoạn tweet, trong đó hai đoạn đầu đã được xóa. Các đoạn tweet này có chứa địa chỉ ví bitcoin và ethereum. Một địa chỉ đã được Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đăng trên tài khoản Twitter có tick xanh của ông.

Sau khi tiếp cận địa chỉ email trên website của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine do ông Fedorov dẫn dắt, trang tin The Block nhận được phản hồi như sau: "...kênh truyền thông của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine và Phó Thủ tướng Mykhailo đều an toàn. Chúng tôi không bị tấn công. Đây là thông tin chính thức mà chúng tôi muốn chia sẻ".

Sau lời kêu gọi, trong ngày 27/2, Ukraine đã nhận được hơn 10 triệu USD tiền kỹ thuật số ủng hộ. Điều quan trọng trong đó là các quan chức Ukraine không cần phải lo lắng với ngân hàng, kết nối, thời gian thanh toán hay trung gian để lấy được tiền. Họ chỉ cần đưa ra địa chỉ ví tiền kỹ thuật số trên Twitter và voila.

Trong ngày, phó thủ tướng Ukraine Mykhalio Federov đăng yêu cầu sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cấm người dùng Nga.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-bitcoin-hom-nay-28-2-giam-manh-ukraine-nhan-duoc-10-trieu-usd-tien-ky-thua...Nguồn: http://danviet.vn/gia-bitcoin-hom-nay-28-2-giam-manh-ukraine-nhan-duoc-10-trieu-usd-tien-ky-thuat-so-ung-ho-502022282142310592.htm