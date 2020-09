Cắt giảm được 6,4 nghìn tỷ đồng hội họp vì COVID-19

Chủ Nhật, ngày 13/09/2020 11:45 AM (GMT+7)

Theo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã cắt giảm dự toán chi cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về bộ đến thời điểm này khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.

COVID-19 khiến hàng loạt bộ, ngành, cơ quan phải cắt giảm các chi phí không cần thiết như hội họp, công tác phí

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, 8 tháng qua, toàn ngành Thuế đã tiếp nhận 184.906 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của 128.679 doanh nghiệp; 56.227 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 66,4 nghìn tỷ đồng theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Tại Hà Nội, ông Mai Sơn – Cục trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, thu ngân sách nhà nước 8 tháng qua do cơ quan này thực hiện đạt khoảng 167.187 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán pháp lệnh. Tuy nhiên, nếu loại trừ số thuế và tiền thuê đất phải nộp 8 tháng đầu năm 2020, nhưng được gia hạn theo Nghị định 41 thì tổng thu lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 khoảng 147.042 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán pháp lệnh.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt xấp xỉ 93 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 8 tháng đạt 882 nghìn tỷ đồng, bằng 58% dự toán, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi tháng 8 ước đạt 119,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 975,6 nghìn tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, chi đầu tư phát triển đạt gần 222 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp, còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp; chi trả nợ lãi đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 673 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đến nay, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 16,29 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 13,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 122/2020/QH14 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 19/6/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm dự toán chi cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về Bộ Tài chính đến thời điểm này khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.

