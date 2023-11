Các hãng hàng không đang "làm ăn" thế nào?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 23.753 tỉ đồng, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh thu của Vietnam Airlines tăng trưởng, phản ánh xu thế hồi phục của thị trường hàng không từ sau COVID-19. Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 1.240 tỉ đồng trong quý III, khả quan hơn nhiều so với số lãi 165 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Khấu trừ các khoản chi phí, Vietnam AirlInes lỗ hơn 2.200 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2.540 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng công ty đạt doanh thu gần 68.100 tỉ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt hơn 4.100 tỉ đồng.

Tuy vậy, sau khi trừ các khoản chi phí, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất 3.535 tỉ đồng trong 9 tháng vừa qua, giảm lỗ gần một nửa so với cùng kỳ.

Thị trường hàng không chuyển biến tích cực hơn trong bối cảnh du lịch phục hồi

Báo cáo giải trình của Vietnam Airlines cho biết lỗ hợp nhất quý III vừa qua giảm so với cùng kỳ 2022 chủ yếu do giảm lỗ của các đơn vị vận tải (Công ty mẹ Vietnam Airlines và Pacific Airlines), trong khi các công ty con kinh doanh có lãi. Doanh thu quốc tế cải thiện đáng kể nhờ thị trường khu vực Châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines Group (gồm ba hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã thực hiện 100.213 chuyến bay trong 9 tháng qua, dẫn đầu ngành hàng không nước ta với hơn 45% thị phần.

Hãng hàng không Vietjet cũng vừa công bố giải trình biến động kết quả kinh doanh quý III/2023, với báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 14.200 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietjet đạt doanh thu hơn 43.700 tỉ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III của Vietjet đạt 55 tỉ đồng và lũy kế 9 tháng hơn 192 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Theo đại diện hãng hàng không này, kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ do hãng đã khai thác khoảng 36.000 chuyến bay và vận chuyển hơn 6,8 triệu lượt hành khách, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Số lượng khách quốc tế cũng đạt 2,3 triệu lượt khác, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 – trước COVID-19 và tăng tới 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Trong quý III, hãng đạt thỏa thuận sơ bộ với 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước về việc cam kết đầu tư 100 triệu USD, giúp Vietjet tăng cường năng lực tài chính từ nguòn vốn chủ sở hữu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, đầu tư, mở rộng mạng bay và đội tàu bay. Dự kiến giao dịch đầu tư sẽ hoàn tất trong quý IV năm nay", đại diện Vietjet nêu trong báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm nay nhưng những động thái gần đây cho thấy hai hãng này đang đẩy mạnh tái cơ cấu sau thời gian dài gặp khó.

Tại Bamboo Airways, ông Lương Hoài Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và cho biết quá trình tái cấu trúc hãng đã và đang diễn ra, là dự án tái cấu trúc toàn diện nhất, chiến lược nhất, sâu rộng nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam. Hãng đặt mục tiêu đưa quy mô đội máy bay về lại 30 tàu bay, hướng tới nâng lên 50 tàu và nhiều hơn…

Trong khi đó, Vietravel Airlines cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm Tổng giám đốc, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của hãng sau khi nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler gia nhập hãng trong vai trò cố vấn định hướng chiến lược. Hãng hàng không lữ hành đang triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh…

