Bán sạch vốn Sabeco và nhiều thương vụ bom tấn

Khó bán cổ phần bia Sài Gòn giá cao như trước đây Một số chuyên gia nhận định thương vụ thoái vốn tiếp theo của Nhà nước tại Sabeco rất khó đạt giá trị cổ phần cao như trước đây. Lý do là thị trường bia đang chựng lại do Nghị định 100/2019 và dịch COVID-19. Mặt khác, với tỉ lệ thoái vốn 36% thì một người mua khác chỉ có thể đóng vai trò cổ đông lớn, chứ không hoàn toàn có thể quyết định các yếu tố chiến lược nếu cổ đông Thái không đồng ý. Do vậy, ứng cử viên hàng đầu mua nốt cổ phần còn lại tại Sabeco sẽ là tỉ phú Thái. Mới đây, tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tái khẳng định mọi thông tin về việc Sabeco được bán cho công ty của Trung Quốc là không đúng sự thật và Bộ Công Thương không có chủ trương mua lại cổ phần của Sabeco. Công ty TNHH Nước giải khát Thái Lan (THBEV) mới đây cũng có thông báo nói rõ công ty không có ý định bán lại hoạt động kinh doanh ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.