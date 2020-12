Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Người dân đòi lại tiền đầu tư bị lừa thế nào?

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo điều 290 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Tập đoàn Gold Time, đồng thời khởi tố bị can đối với một số lãnh đạo chủ chốt của công ty này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, sau khoảng 2 năm hoạt động, Gold Time đã huy động được số tiền khoảng 900 tỷ đồng từ hệ thống hơn 360 nghìn người tham gia. Số tiền này các đối tượng đã dùng để nuôi bộ máy, chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng cho người tham gia và mua bất động sản. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đang kêu gọi những người dân là bị hại của Gold Time làm đơn trình báo đến cơ quan này.