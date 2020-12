Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Mua sắm, tích điểm có dấu hiệu lừa đảo

Nhà đầu tư Việt đang bị “hút máu” bởi tiền ảo đa cấp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) mới đây đã cảnh báo về một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép trên không gian mạng. Hoạt động này được thực hiện thông qua website winsbank.io. Theo đó, Winsbank là sản phẩm của Công ty World Blockchain Holdings Limited. Công ty này hoạt động đầu tư vào nhiều lĩnh vực như casino, cá độ, xổ số, cho vay thế chấp tài sản số, tiền ảo Wincoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR). Để thu hút nhà đầu tư, Winsbank đưa ra rất nhiều lời “hứa hẹn” về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR, kèm theo đó là các lợi ích kinh tế để đánh lừa người dân đầu tư tiền vào hệ thống với lãi suất cố định từ 2% đến 12%/năm. Cùng đó, Winsbank quảng cáo ngoài việc nhận lãi suất tĩnh khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR, nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống theo mô hình kinh doanh đa cấp. Theo Bộ Công an, hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.