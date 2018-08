Giá USD giảm mạnh phiên đầu tuần

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 11:32 AM (GMT+7)

Tiền tệ Sự kiện:

Cả giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do đều giảm mạnh phiên đầu tuần.

Phiên đầu tuần 20-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 22.684 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với phiên cuối tuần. Nếu so với mức "đỉnh" của tuần trước, tỉ giá trung tâm hiện đã giảm 7 đồng/USD.

Giá USD trong các NH thương mại cũng đồng loạt hạ nhiệt.

Lúc 10 giờ 30, Vietcombank niêm yết mua vào 23.245 đồng/USD, bán ra 23.325 đồng/USD, giảm 10 đồng mỗi USD so với ngày cuối tuần. Nếu so với mức cao nhất trong tuần trước, mỗi USD đã giảm 42 đồng, cách khá xa mức giao dịch kịch trần biên độ được phép.

Tại Eximbank, giá USD lùi sâu hơn về 23.240 đồng/USD mua vào, 23.320 đồng/USD bán ra, thấp hơn Vietcombank 5 đồng/USD.

Một số NH thương mại khác điều chỉnh giảm khá mạnh giá USD bán ra tiền mặt. Như tại Sacombank, USD mua tiền mặt và chuyển khoản được niêm yết cùng mức giá 23.237 đồng/USD, trong khi giá bán chuyển khoản là 23.315 đồng/USD thấp hơn giá bán tiền 15 đồng/USD. Tuy nhiên, Mức giá bán ra tiền mặt đã giảm khá mạnh so với những tuần trước, giảm 37 đồng/USD so với mức kịch trần biên độ.

Giá USD trong ngân hàng và tự do đều giảm mạnh phiên đầu tuần.

Trong khi đó, trên thị trường tự do giá USD sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM báo mua vào 23.580 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD, giảm khoảng 30 đồng mỗi USD so với ngày cuối tuần và giảm tới 50 đồng/USD so với "đỉnh" trong tuần rồi.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 4% giá trị, trong khi USD trong NH thương mại tăng khoảng 2,5% giá trị. Tỉ giá trung tâm từ đầu năm đến nay tăng ở mức thấp hơn, khoảng 1,24% (do biên độ giao dịch các NH thương mại được phép là +-3%).

Trong báo cáo mới nhất về hoạt động NH, NHNN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ, tỉ giá trong biên độ cho phép.

Trên thị trường, giá vàng thế giới phiên đầu tuần khá ổn định, hiện đang được giao dịch ở mức 1.185 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã có tuần giảm mạnh, rơi về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua, do ảnh hưởng từ sự tăng giá mạnh của đồng USD.

Đầu phiên giao dịch, các công ty vàng tại TP HCM niêm yết giá vàng SJC mua vào 36,62 triệu đồng/lượng, bán ra 36,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Lúc 10 giờ, giá vàng SJC lùi sâu xuống 36,78 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với đầu phiên.

Hiện giá vàng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.