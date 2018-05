Dubai: Xuất hiện nhà "đến từ tương lai", giống hệt iPad

Thậm chí, tòa nhà này còn được so sánh với “bộ giáp toàn năng” của Iron Man.

James Law, kiến trúc sư nổi tiếng Hong Kong đang sắp sửa hoàn thành công trình kiến trúc đặc biệt lấy cảm hứng từ… iPad. Trong tòa nhà được trang bị hàng loạt các yếu tố công nghệ cao để phục vụ cho con người.

The iPad – biểu tượng công nghệ tương lai ở Dubai

Tòa nhà có tên gọi “The Pad” và đang được xây dựng tại vịnh thương mại của Dubai. Sau hơn 10 năm chờ đợi, cuối cùng thì iPad Tower cũng sắp mở cửa vào nửa cuối năm nay.

Được biết, The Pad tượng trưng cho tiêu chuẩn kiến trúc hàng đầu, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần mềm công nghệ và kiến trúc. So với tiêu chuẩn xây nhà xưa cũ, Law cho rằng “Giờ đây đã có thêm nhiều nguyên liệu xây dựng mới hơn, chẳng hạn như nội dung số, vật liệu thông minh, công nghệ và tính tương tác.

Tòa nhà 24 tầng này từng đánh bại vô số đối thủ tiếng tăm trong các cuộc thi thiết kế quốc tế. Trong The Pad có tất cả 231 căn hộ chung cư thông minh. Mỗi căn hộ được trang bị máy chiếu thực tế ảo trên tường, giúp thay đổi cảnh quan tùy ý. Bạn có thể “du lịch” khắp 62 địa điểm trên thế giới chỉ nhờ máy chiếu này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chat video với bạn bè, người thân qua máy chiếu.

Phòng tắm ở The Pad có thể phân tích tình trạng sức khỏe của người dùng, chẳng hạn như đo cân nặng, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể và nhiều chỉ số khác. Kết quả sẽ hiện lên trên gương.

Ngoài ra, chủ nhà có thể ra vào nhà mà không cần dùng chìa khóa. Trong tương lai, Law cho rằng các cư dân ở The Pad có thể liên tục tăng thêm các tính năng mới cho căn hộ, giống như việc tải thêm ứng dụng trong các Appstore.

Cũng theo James Law, The Pad giống như bộ giáp của Iron Man, giúp người dùng trải nghiệm siêu năng lực đa dạng. Tòa nhà này cũng có thể thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.

Không chỉ hấp dẫn nhờ yếu tố công nghệ, The Pad còn có vẻ ngoài độc lạ, hút mắt. Tòa nhà nghiêng 6,5 độ so với mặt đất, hình dáng mảnh và dẹt, nhìn giống hệt một chiếc iPod đặt trên tấm đế. Hệ thống đèn với nhiều kích thước, hình dáng phong phú khiến The Pad nổi bật rực rỡ vào ban đêm. Đặc biệt, The Pad được xây dựng bằng 2 loại gạch: gạch đất nung và gạch bê tông.

Tại The Pad, hệ thống đèn và âm nhạc trong nhà còn có thể cài đặt tùy ý muốn, đồng thời phản ánh được cảm xúc của dân cư. Do đó, Law cho rằng The Pad giống như một căn hộ thông minh đẳng cấp mới, nơi bạn có thể điều khiển nhiệt độ và mức độ an toàn qua điện thoại.

Trước đó, theo đúng kế hoạch, The Pad sẽ được mở cửa vào năm 2010. Nhưng vì vấn đề nguồn vốn nên phải tạm lùi thời gian mở cửa cho tới nửa cuối năm 2018.