Dễ dàng đút túi 17 tỷ đồng/năm chỉ nhờ bức vẽ xấu xí, nguệch ngoạc của trẻ con

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Sự kiện:

Câu chuyện khởi nghiệp thú vị này bắt đầu từ tình yêu của nhà sáng lập dành cho cô con gái.

Công ty thời trang Picture This tại Las Vegas, Hoa Kỳ chuyên cung cấp một dịch vụ đặc biệt khiến các bé gái thích mê: in những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con lên vải và biến chúng thành những bộ trang phục độc nhất vô nhị. Các khách hàng nhí chỉ việc thiết kế bản vẽ giấy, sau đó gửi tới Pictures This Clothing để in thành phẩm.

Dịch vụ biến tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con thành quần áo thời trang cực “hot”

Ý tưởng mới lạ nhưng cực hút khách này bắt nguồn từ cô con gái Zia của nhà sáng lập Jaimee Newberry. Một hôm, Zia hỏi mẹ liệu có thể biến chiếc váy cô bé vẽ thành váy thật hay không. Đương nhiên Newberry sau đó đã đồng ý và tạo nên tuyệt tác đầu tay. Cô đã chi khoảng 100 USD (2,2 triệu VND) vào vải và các nguyên liệu cần thiết khác.

Câu chuyện khởi nghiệp thú vị này bắt đầu từ tình yêu của nhà sáng lập dành cho cô con gái

Sau thành công đầu tiên, Newberry càng mong muốn có thêm nhiều trẻ em được giống như Zia. Nhưng việc tạo sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng và quá trình may tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, cô đã tìm ra cách đơn giản hơn nhiều.

Trong ngày kinh doanh đầu tiên, họ đã thu về 10.000 USD

“’Chúng tôi đã tạo ra một bản mẫu in ở dạng sách tô màu. Các bé có thể tô màu, dán giấy, tranh ảnh lên mỗi trang sách hoặc tạo ra mọi sản phẩm thủ công đầy tính sáng tạo theo sở thích và thực hiện giấc mơ” – Newberry tiết lộ.

Các bé sẽ tự tay thiết kế họa tiết trên trang phục

Bản vẽ mẫu trong sách có hình chiếc váy chữ A – loại trang phục khá phổ biến, dễ mặc và dễ thiết kế dành cho các bé gái. Sau khi hoàn thành công đoạn thiết kế, tô màu và trang trí, các khách hàng sẽ dùng điện thoại chụp hình (hoặc dùng máy scan) rồi gửi cho Picture This. Finney – bạn trai của Newberry sẽ đảm nhiệm việc chỉnh sửa màu sắc, tỷ lệ và các lỗi quang học khác. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo màu sắc khi in ra giống hệt như bản vẽ.

Những bản in này sau đó sẽ được in kiểu dye-sublimation (mực in ấn thăng hoa) lên tấm vải phẳng rồi cắt may để tạo ra thành phẩm cuối cùng. ­­­­

Một năm sau khi hoàn thành bộ váy đầu tiên cho con gái, Newberry đã biến ý tưởng thành một thương vụ kinh doanh hấp dẫn. Trong năm đầu ra mắt, công ty đã thu về 750.000 USD (17 tỷ VND) và đang lên kế hoạch mở rộng quy mô. Trước đó, họ đã thu về 10.000 USD (227 triệu VND) ngay trong ngày đầu tiên.

Tính đến năm 2017, quy mô công ty vẫn còn khá khiêm tốn với số lượng nhân viên ít ỏi. Dù vậy, khi số lượng đơn hàng tăng lên, họ vẫn đảm bảo có thể giao hàng cho khách sớm nhất. Hiện tại, Picture This đảm bảo giao hàng trong vòng 30 ngày, nhưng thường thì khách sẽ nhận được hàng chỉ trong vòng 10 ngày.

Đương nhiên một dịch vụ đặc biệt, tiện lợi và độc đáo như thế này sẽ có mức giá không hề rẻ: 49 USD (1,1 triệu VND) cho một sản phẩm, phí vận chuyển tầm trung ở Mỹ và phí gửi quốc tế hơi đắt hơn một chút.

Ngoài đối tượng khách hàng chính là trẻ em, hãng Picture This còn phục vụ thêm cho các bậc phụ huynh như váy nữ hoặc áo phông đủ kích cỡ. Họ cũng cung cấp các gói mua theo nhóm như trang phục trong tiệc sinh nhật, sự kiện, lựa chọn phổ biến… với mức giá khuyến mãi và miễn phí vận chuyển tại Mỹ.