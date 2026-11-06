Từ vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Hà Nội khiến một người tử vong: 3 nguyên tắc sống còn khi xảy ra hoả hoạn

"Nhận thức của học sinh là then chốt để tự cứu mình khi hỏa hoạn"

Ngày 5/11, tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (mới), phường Kim Liên, Hà Nội đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến một người tử vong.

Sau sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 5/11, tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (mới), phường Kim Liên, Hà Nội đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến một người tử vong. Ảnh: Hoàng Cường

Ông Thắng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Kim Liên cùng các đơn vị liên quan được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Phạm Quốc Việt – Người sáng lập, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel – nhận định vụ hỏa hoạn xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên là một sự việc rất đáng tiếc.

Theo anh Việt, thời gian qua, nhiều nhà trường đã tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và trang bị kỹ năng sinh tồn cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa có phương pháp tuyên truyền thực sự phù hợp với từng cấp học.

Anh Phạm Quốc Việt – Người sáng lập, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tham gia cứu nạn trong vụ cháy vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (Hà Nội) hồi tháng 9/2023. Ảnh: NVCC

“Thực tế, vẫn có tình trạng học sinh sau khi tập huấn lại lấy bình cứu hỏa ra xịt đùa, dẫn đến những hành động bột phát, thiếu nghiêm túc. Qua sự việc này, chúng tôi muốn nhắn nhủ các em rằng: PCCC liên quan trực tiếp đến mạng sống của chính các em, gia đình và bạn bè, nên việc tập huấn cần được tôn trọng tuyệt đối. Cũng như xe cứu hỏa luôn được ưu tiên hàng đầu, việc cứu người phải được đặt lên trên hết và tuyệt đối không thể thực hiện bằng thái độ bông đùa” - anh Việt nhấn mạnh.

Học sinh ra về sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: CMH

Từng trực tiếp tham gia chữa cháy trong nhiều tình huống khẩn cấp, anh Việt cho rằng nhận thức của học sinh là yếu tố then chốt. Nếu các em hiểu rõ mức độ nguy hiểm, coi đây là kiến thức nghiêm túc cần trang bị bài bản làm hành trang suốt đời, thì khi sự cố bất ngờ ập đến - lúc không có thầy cô, phụ huynh hay lực lượng chức năng bên cạnh - các em mới có thể tự bảo vệ chính mình. Ngược lại, nếu thiếu đi sự nghiêm túc này, các em sẽ rất khó để tự ứng phó khi gặp nạn.

Phải nhớ rõ 3 nguyên tắc sống còn khi xảy ra hoả hoạn

Từ vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra, anh Việt cho hay, cháy trường học, nhà xưởng, công ty hay nhà ở đông người - những khoảnh khắc sinh tử ấy thường đến bất ngờ. Đại đa số các đơn vị hiện nay khi gặp sự cố đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, phối hợp yếu kém và xử lý lúng túng, dẫn đến những hậu quả đau xót. Nếu là người đứng đầu, người lãnh đạo hoặc chủ cơ sở, khi sự cố ập đến, anh Việt cho rằng, phải nhớ rõ 3 nguyên tắc sống còn sau đây:

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: CAHN

​Thứ nhất, giữ cái đầu lạnh và chỉ huy thoát nạn: Người lãnh đạo trong gia đình, lớp học, nhà xưởng hay công ty phải là người giữ bình tĩnh đầu tiên. Nhiệm vụ tối thượng lúc này là hướng dẫn anh em, học sinh, công nhân tìm lối thoát hiểm nhanh nhất và tổ chức thoát nạn an toàn. “Chủ nhà mà hoảng loạn thì cả đám hỗn loạn!”.

​Thứ 2, tập hợp điểm danh – Bắt buộc phải có con số chính xác: Sau khi thoát ra ngoài khu vực an toàn, việc tiếp theo là lập tức tập hợp và điểm danh quân số. Phải biết rõ tổ chức mình có bao nhiêu người, ai đã ra, ai còn thiếu.

“Cách đây không lâu, ở một vụ cháy nhà xưởng ngoại thành, khi tôi và lực lượng Cảnh sát PCCC hỏi chủ xưởng "Bên trong có bao nhiêu người và bao nhiêu người đã thoát?", câu trả lời nhận lại chỉ là sự ngơ ngác, không nắm được và không rõ bên trong còn ai không. Ngay lập tức, chỉ huy PCCC yêu cầu tập hợp điểm danh và phát hiện thiếu mất 3 người. Lúc đó, nhận định bên trong với khói độc mịt mù kia đang có 3 sinh mạng chưa thoát và nguy cơ tử nạn là cực kỳ cao. Chỉ một con số điểm danh chính xác mới quyết định cơ hội cứu sống người!” - anh Việt nhấn mạnh.

​Thứ 3, chủ động sơ cứu và nắm thông tin nạn nhân: Nhanh chóng tiếp cận phương tiện y tế để sơ cứu cho người bị thương nếu có, trước khi di chuyển họ đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý phải nắm bắt đầy đủ thông tin tình trạng thương tích của họ để bàn giao cho lực lượng y tế tuyến sau.

​“Sinh mạng con người không có cơ hội thử lại lần thứ hai. Kỹ năng thoát nạn và sự quyết đoán của người đứng đầu trong những phút "vàng" chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Đừng để nước đến chân mới nhảy, đừng để cháy xong mới ngỡ ngàng đếm thiếu người!” - anh Việt khuyên.