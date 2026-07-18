Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Không ít gia đình vẫn giữ thói quen tự rán mỡ lợn để sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, loại thực phẩm quen thuộc này có thể bị oxy hóa, làm giảm chất lượng và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.