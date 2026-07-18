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Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Sự kiện: Sức khỏe

Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan - 1

Không ít gia đình vẫn giữ thói quen tự rán mỡ lợn để sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, loại thực phẩm quen thuộc này có thể bị oxy hóa, làm giảm chất lượng và tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/07/2026 19:00 PM (GMT+7)
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