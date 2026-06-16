Ngủ dậy hay tê tay, đau cổ, chóng mặt? Thủ phạm có thể nằm ngay dưới đầu bạn mỗi đêm

Một giấc ngủ chất lượng không chỉ phụ thuộc vào thời gian ngủ mà còn liên quan đến tư thế ngủ và các vật dụng hỗ trợ, đặc biệt là gối.

Nếu bạn thường xuyên thức dậy với cảm giác: Đau cổ, mỏi vai gáy, tê tay, đầu nặng hoặc choáng nhẹ, ngủ nhiều nhưng vẫn mệt... thì nguyên nhân có thể đến từ chiếc gối đang sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn gối không phù hợp trong thời gian dài có thể làm thay đổi tư thế cột sống cổ khi ngủ, khiến các cơ và dây chằng phải chịu áp lực liên tục suốt nhiều giờ.

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4 thói quen gối đầu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Gối quá cao có thể gây áp lực lên vùng cổ

Nhiều người vẫn tin rằng "gối càng cao càng tốt". Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã ghi nhận mối liên quan giữa việc sử dụng gối quá cao với các vấn đề ở vùng cổ.

Khi gối quá cao, cổ bị gập về phía trước trong thời gian dài, làm tăng áp lực lên đốt sống cổ, cơ vùng cổ vai gáy, hệ thống mạch máu và thần kinh vùng cổ. Tình trạng này có thể khiến người ngủ thức dậy với cảm giác đau mỏi cổ, cứng gáy hoặc khó chịu kéo dài.

Các chuyên gia lưu ý rằng nghiên cứu hiện nay chủ yếu cho thấy mối liên quan chứ chưa khẳng định gối cao trực tiếp gây đột quỵ hay tắc mạch máu não như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

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Không dùng gối cũng chưa chắc tốt

Một số người cho rằng bỏ hẳn gối sẽ giúp cột sống được "thẳng tự nhiên". Trên thực tế, cột sống cổ vốn có độ cong sinh lý nhất định. Khi nằm ngủ, gối có nhiệm vụ lấp khoảng trống giữa đầu, cổ và mặt giường để duy trì đường cong này.

Nếu bạn không dùng gối:

Cổ của bạn có thể bị ngửa hoặc võng quá mức.

Cơ vùng cổ phải hoạt động nhiều hơn.

Nguy cơ đau mỏi cổ tăng lên.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là bỏ gối hay dùng gối thật cao mà là chọn độ cao phù hợp.

Một sai lầm rất phổ biến: Chỉ kê đầu mà không đỡ cổ

Nhiều người đặt gối hoàn toàn dưới đầu nhưng phần cổ lại không được nâng đỡ.

Tư thế này khiến đầu được nâng lên nhưng cổ bị trũng xuống và cơ vùng gáy phải căng liên tục suốt đêm.

Theo thời gian, tình trạng này có thể góp phần làm tăng đau mỏi cổ vai gáy và ảnh hưởng đến tư thế cột sống cổ.

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Gối bẩn cũng có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe

Ngoài hình dáng và độ cao, vấn đề vệ sinh gối thường bị bỏ quên.

Sau thời gian dài sử dụng, gối có thể tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, dầu nhờn, bụi và mạt bụi. Đây là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây dị ứng phát triển.

Một chiếc gối lâu ngày không vệ sinh có thể liên quan đến:

Dị ứng mũi

Hắt hơi kéo dài

Ngứa mắt Kích ứng da

Mụn trứng cá vùng mặt

Chuyên gia hướng dẫn cách chọn gối phù hợp

Với người nằm ngửa

Khi nằm ngửa, độ cao của gối nên đủ để giữ cho:

Trán và cằm gần như nằm trên cùng một mặt phẳng.

Cổ được nâng đỡ tự nhiên.

Thông thường, chiều cao gối sau khi nén tương đương chiều cao nắm đấm tay được xem là tương đối phù hợp với nhiều người.

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Với người nằm nghiêng

Người có thói quen nằm nghiêng thường cần gối cao hơn.

Mục tiêu là giữ đầu, cổ, cột sống nằm trên một đường thẳng.

Độ cao gối lý tưởng thường tương ứng với khoảng cách từ cổ đến mép ngoài vai.

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Nên chọn chất liệu nào?

Gối memory foam:

Ưu điểm: Ôm sát đường cong đầu cổ, phân tán áp lực tốt và hỗ trợ vùng cổ khá hiệu quả

Nhược điểm: Có thể gây nóng, độ đàn hồi thay đổi theo nhiệt độ.

Gối cao su thiên nhiên

Ưu điểm: Độ đàn hồi tốt. thoáng khí, it tích tụ mạt bụi.

Nhược điểm: Giá thành cao hơn, một số người có thể nhạy cảm với cao su

Bao lâu nên vệ sinh và thay gối?

Các chuyên gia khuyến nghị:

Giặt vỏ gối mỗi tuần một lần

Vệ sinh ruột gối định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Thay gối mới sau khoảng 1-2 năm sử dụng, tùy chất liệu và mức độ xuống cấp

Nếu gối đã bị xẹp lún, mất độ đàn hồi hoặc gây cảm giác đau cổ sau khi ngủ dậy, đó có thể là lúc cần thay mới.

Một chiếc gối phù hợp không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn góp phần bảo vệ vùng cổ vai gáy và duy trì tư thế cột sống cổ đúng trong suốt thời gian nghỉ ngơi.

Thay vì chạy theo những chiếc gối quá cao hoặc quá mềm theo cảm tính, điều quan trọng là chọn loại phù hợp với tư thế ngủ, thể trạng và nhu cầu của bản thân. Đôi khi, cải thiện chất lượng giấc ngủ bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ: chiếc gối dưới đầu mỗi đêm.