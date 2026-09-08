Hy hữu: Tay cầm ghi đông xe máy 'trôi' từ đùi lên tiểu khung thanh niên 25 tuổi

Bệnh nhân T.Q.T., 25 tuổi, quê Ninh Bình, bị tai nạn giao thông, sau tai nạn có vết thương nhỏ tại đùi phải. Người bệnh được đưa đi thăm khám và thực hiện chẩn đoán hình ảnh để đánh giá tổn thương.

Kết quả X-quang cho thấy một dị vật cản quang kích thước lớn nằm tại vùng tiểu khung, gần khớp háng phải. Hình ảnh dị vật có hình dạng đặc biệt, khiến các bác sĩ phải đặt ra nhiều khả năng về bản chất của vật thể.

Qua khai thác cơ chế tai nạn, kết hợp thăm khám và đánh giá hình ảnh, các bác sĩ nhận định dị vật liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn và đã xuyên vào cơ thể qua vùng đùi phải, nằm sâu lên vùng tiểu khung.

Hình ảnh dị vật trên phim X-quang của người bệnh.

Sau khi hội chẩn, ThS.BSNT Nguyễn Văn Sự, Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật lấy dị vật.

ThS.BSNT Nguyễn Văn Sự, Khoa Điều trị theo yêu cầu cùng ê kíp phẫu thuật lấy dị vât.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định dị vật chính là tay cầm ghi đông xe máy. Dị vật được lấy ra hoàn toàn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Dị vật được lấy ra.

Từ một vụ tai nạn giao thông tưởng như chỉ để lại vết thương ở đùi, các bác sĩ lại phát hiện một "vật thể lạ" nằm sâu trong tiểu khung. Chiếc tay cầm ghi đông cuối cùng đã được lấy ra an toàn, khép lại một hành trình đặc biệt của dị vật trong cơ thể người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau tai nạn giao thông, người bệnh dù chỉ có vết thương nhỏ bên ngoài vẫn cần được thăm khám đầy đủ. Khi nghi ngờ có dị vật, việc kiểm tra bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh phù hợp là cần thiết để tránh bỏ sót tổn thương và giúp điều trị kịp thời.