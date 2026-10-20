Hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc khí clo: Bác sĩ cảnh báo hậu quả đáng sợ khi hít phải

Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 4 bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong đó, 2 trường hợp rất nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Đáng chú ý, nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân có nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ điều trị.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, hiện phải thở máy không xâm nhập. Mặc dù tổn thương phổi không nhiều, bệnh nhân bị bỏng giác mạc mắt phải. Theo đánh giá của bác sĩ, nguy cơ mất thị lực ở mắt này rất cao.

Hai bệnh nhân còn lại được Trung tâm Chống độc tiếp nhận là một cặp vợ chồng. Hiện cả hai không trong tình trạng nặng, vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Những tổn thương phổi khó lường khi ngộ độc khí clo

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, clo được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước, khử khuẩn và sản xuất công nghiệp.

Theo bác sĩ Hoàng, ứng dụng quen thuộc nhất của clo là khử khuẩn nước sinh hoạt, nước hồ bơi. Ngoài ra, clo cũng tham gia vào quá trình sản xuất nhựa, giấy, vải và nhiều loại hóa chất khác. Một số hợp chất chứa clo cũng có mặt trong nước Javel và các chế phẩm vệ sinh gia đình.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng lưu ý cần phân biệt rõ khí clo công nghiệp với dung dịch Javel đã pha chế, vì đây là hai dạng hóa chất khác nhau có quy trình sử dụng, bảo quản và xử lý riêng biệt.

Ở trạng thái thông thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc độc, dễ gây cay mắt và xộc mũi. Để tiện vận chuyển, clo thường được nén thành dạng lỏng dưới áp suất cao trong các bình chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu bình chứa hoặc van bị hỏng, clo lỏng sẽ lập tức hóa hơi và phát tán nhanh chóng ra môi trường xung quanh.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, khí clo nặng hơn không khí. Do đó, khi rò rỉ, khí có xu hướng chìm xuống và tập trung nhiều ở tầng hầm, hố, rãnh hoặc những nơi kín gió, thông gió kém. Vì vậy, việc chui xuống chỗ thấp để tránh khí độc là sai lầm nguy hiểm, có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Khi người dân hít phải khí clo sẽ bị kích ứng mạnh ở mắt và đường hô hấp. Người tiếp xúc có thể xuất hiện triệu chứng cay mắt, chảy nước mắt, rát mũi họng và ho sặc sụa.

“Nếu phế quản bị co thắt, người bệnh sẽ cảm thấy tức ngực, thở khò khè, khó thở. Mức độ tổn thương sẽ thay đổi tùy thuộc vào nồng độ khí, thời gian tiếp xúc cũng như thể trạng sức khỏe của từng người. Trong trường hợp phơi nhiễm nặng, tổn thương có thể lan xuống tới phế nang, những túi khí nhỏ giúp đưa oxy vào máu.

Hàng rào giữa phế nang và mạch máu bị phá vỡ khiến dịch rò rỉ vào nơi vốn chứa không khí, gây ra tình trạng phù phổi do hóa chất. Khi ấy, dù người bệnh vẫn cố gắng hít thở nhưng lượng oxy đi vào máu vẫn không thể đáp ứng đủ cho cơ thể. Hậu quả nặng nề nhất của người hít phải khí clo là suy hô hấp cấp và có thể gây tử vong. Người bệnh có thể bị phù nề đường thở, co thắt phế quản dữ dội hoặc phù phổi, tổn thương phổi cấp tính…” - bác sĩ Hoàng nói.

Dấu hiệu ngộ độc khí clo và cách sơ cứu khẩn cấp ai cũng cần biết

Theo TS.BS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí clo khi hít phải sẽ kích ứng mạnh mẽ toàn bộ hệ thống niêm mạc của cơ thể từ đường hô hấp, miệng đến đường tiêu hóa. Sự kích ứng này giải phóng các chất trung gian hóa học, gây co thắt dữ dội cơ trơn, đặc biệt là cơ phổi, khiến bệnh nhân suy hô hấp nặng đến mức phải đặt nội khí quản và thở máy.

Lực lượng chức năng xử lý tại khu vực rò rỉ hóa chất. Ảnh: Tiến Thành

Tình trạng nhiễm độc sẽ trở nên đặc biệt nguy kịch đối với những người có sẵn bệnh nền như tiền sử dị ứng nặng, sốc phản vệ, suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Nếu tiếp xúc với lượng lớn khí clo hoặc ở trong không gian kín, hẹp quá lâu, cơ thể sẽ bị thiếu oxy trầm trọng dẫn đến hôn mê.

“Hầu hết các loại khí độc đều có màu hoặc mùi đặc trưng để nhận biết. Để xử lý, nguyên tắc cốt lõi là phải lập tức cách ly nạn nhân khỏi nguồn khí độc. Hãy nhanh chóng sơ cứu bằng cách đưa nạn nhân ra môi trường thông thoáng, rộng rãi và tiến hành hô hấp nhân tạo nếu cần thiết” - bác sĩ Đức khuyên.

Bác sĩ Hoàng đặc biệt nhấn mạnh diễn biến muộn của tình trạng ngộ độc khí clo. Có những trường hợp lúc đầu bệnh nhân chỉ ho, rát họng nhẹ, nhưng sau vài giờ triệu chứng khó thở mới bắt đầu tăng nặng. Vì vậy, việc thấy bớt cay mắt hoặc ho nhẹ đi chưa đủ để khẳng định nạn nhân đã an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) theo dõi người bệnh nghi ngộ độc khí clo vào năm 2024. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi.

Theo bác sĩ Nam, thời điểm nhập viện, cả hai trẻ đều tỉnh táo, không có biểu hiện suy hô hấp. Đến nay, sức khỏe hai bệnh nhi ổn định. Tuy nhiên, do các cháu còn nhỏ và có tiền sử tiếp xúc với khí nghi gây ngộ độc, các bác sĩ quyết định theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực của Trung tâm Nhi. Việc theo dõi tại đây nhằm kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường và có biện pháp can thiệp nếu cần thiết.