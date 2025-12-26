Bé gái suýt chết do uống 8 viên paracetamol chữa đau đầu

Ngày 26/12, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải. Người nhà cho biết em bị đau đầu đã uống 3 viên paracetamol 500 mg, không bớt đau nên tiếp tục uống thêm 5 viên nữa, tổng cộng gần một vỉ thuốc.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân uống quá liều paracetamol gây ngộ độc. Êkíp điều trị tích cực bằng thuốc giải độc, truyền dịch, sau 5 ngày tình trạng bệnh nhân ổn định.

Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi không cần kê đơn, do vậy tỷ lệ ngộ độc paracetamol xu hướng tăng nhanh. Bác sĩ Nguyễn Duy Long - Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết đây là thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên khi dùng quá liều hoặc với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc đối với bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, nghiện rượu, điều trị động kinh, dùng thuốc chống lao, bệnh gan.

Tình trạng ngộ độc paracetamol thường gặp ở người dùng thuốc kéo dài hoặc phối hợp nhiều loại thuốc chứa paracetamol để giảm đau. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nặng nề như tổn thương gan cấp tính, suy gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Theo khuyến cáo y khoa, với người trưởng thành, liều paracetamol tối đa không được vượt quá 3,5-4 g trong 24 giờ, các lần uống cách nhau từ 4 đến 6 giờ. Với dạng viên phổ biến 500 mg, tổng liều an toàn tương đương 4-6 viên mỗi ngày. Sử dụng vượt mức này, đặc biệt trong thời gian ngắn, được xem là quá liều.

Ở trẻ em, liều paracetamol không được tính theo số viên mà dựa vào cân nặng. Trẻ nên dùng liều từ 10-15 mg/kg mỗi lần, tổng liều trong 24 giờ không vượt quá 50-70 mg/kg. Để dễ uống, thuốc của trẻ thường là loại bột pha với nước, đóng gói 80 mg, 150 mg, 250 mg. Phụ huynh cần tính cân nặng của trẻ để pha lượng thuốc phù hợp với khoảng 30 ml nước ấm cho trẻ uống. Trường hợp trẻ không thể uống được, có thể dùng viên thuốc đặt hậu môn. Mỗi lần dùng thuốc cho trẻ cách nhau tối thiểu 5-6 giờ.

Bác sĩ Long khuyên không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài, chỉ dùng thuốc theo đúng liều lượng, khoảng cách và hướng dẫn của dược sĩ hoặc nhân viên y tế. Ngoài ra không kết hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất paracetamol. Khi có biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Đối với trẻ em, phụ huynh cần chủ động giải thích rõ cho trẻ chỉ uống thuốc khi có sự đồng ý của người lớn, hướng dẫn cụ thể liều dùng, khoảng cách giữa các lần uống và cho uống dưới sự kiểm soát của người lớn. Bảo quản thuốc an toàn, tránh nhầm lẫn giữa các loại thuốc có cùng hoạt chất.