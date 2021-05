WHO nâng mức cảnh báo nguy hiểm với biến chủng B.1.617 Ấn Độ

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 08:11 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi chủng virus SARS-CoV-2 đang tàn phá Ấn Độ là “một biến chủng đáng lo ngại” đối với toàn thế giới.

Trung tâm tiêm chủng ở Manila (Philippines). Đây là quốc gia mới nhất ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng SARS-CoV-2 Ấn Độ Ảnh: Reuters

Biến chủng B.1.617 - được phát hiện ở Ấn Độ vào năm ngoái - là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới trong làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm chuyên gia của WHO về COVID-19, ngày 10/5 cho biết: “Chúng tôi phân loại đây là một biến chủng đáng lo ngại (VOC) ở cấp độ toàn cầu”.

Biến chủng Ấn Độ là biến thể thứ tư của virus SARS-CoV-2 được xếp vào nhóm VOC, sau biến chủng Anh (B.1.1.7), Nam Phi (B.1.351) và Brazil (P.1). Theo WHO, biến chủng này đã lan ra 40 quốc gia.

Tuần trước, bà Van Kerkhoeve nói rằng, WHO đang theo dõi 10 biến chủng trên toàn thế giới. Những biến chủng ít nguy hiểm hơn được xếp vào loại “đáng chú ý” (VOI).

WHO xếp các biến chủng virus vào nhóm VOC nếu có bằng chứng về ít nhất một trong các yếu tố sau: tăng khả năng lây truyền, tăng độc lực, tăng khả năng kháng vắc-xin và thuốc điều trị. Biến chủng B.1.617 chứa hai đột biến L452R và E484Q, còn gọi là “đột biến kép”. Trước đó, WHO xếp B.1.617 vào nhóm VOI, có mức độ nguy hiểm thấp hơn so với VOC.

Một chuyên gia khác của WHO - Soumya Swaminathan đã gây xôn xao giới y học hồi tuần trước khi nói rằng, biến chủng B.1.617 gồm các đột biến “có thể khiến nó kháng lại các kháng thể tự nhiên hoặc kháng thể được tạo ra do tiêm chủng”. Tuy nhiên, Swaminathan sau đó đính chính thông tin, và cho biết chưa có dữ liệu cụ thể về “phản ứng của biến chủng Ấn Độ đối với phương pháp điều trị hoặc hiệu quả của vắc-xin”.

Cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư Chris Whitty nói trong một cuộc họp báo hôm 10/5, rằng B.1.617 ít có khả năng kháng vắc-xin hơn các chủng đột biến khác đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn cần thu thập thêm dữ liệu về vấn đề này để cho ra câu trả lời chính xác.

Dự kiến, WHO sẽ sớm công bố báo cáo đầy đủ về biến chủng B.1.617 của Ấn Độ. Đến thời điểm hiện tại, quan điểm chính thức của WHO vẫn là “các loại vắc-xin hiệu quả trong việc phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong ở những người nhiễm biến chủng B.1.617.”

Ấn Độ ngày 11/5, ghi nhận 329.942 ca mắc COVID-19 mới. Số ca tử vong tăng thêm 3.876 ca. Tổng số ca bệnh ở Ấn Độ đã lên tới gần 23 triệu ca, và số ca tử vong vì COVID-19 là 249.992 ca.

