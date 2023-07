Vòng tránh thai “đi lạc” vào bàng quang người phụ nữ

BS Nguyễn Viết Hiếu, BS Nguyễn Công Định, Khoa Tiết niệu dưới, Trung tâm Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân L.T.H.T (40 tuổi, Nam Định) với biểu hiện đau tức vùng hạ vị, tiểu máu, tiểu buốt.

Theo lời bệnh nhân kể lại, bệnh nhân đã đặt vòng tránh thai 7 năm trước và trước vào viện 1 tháng bệnh nhân đã đi khám ở phòng khám tư nhân, được bác sĩ tại phòng khám thông báo hiện không thấy vòng tránh thai. Sau về nhà bệnh nhân xuất hiện đau tức nhẹ vùng bụng dưới, âm ỉ, liên tục.

Vòng tránh thai được bác sĩ lấy ra từ bàng quang người phụ nữ.

Khoảng 1 tuần trước vào viện xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt, đi khám tại phòng khám Bệnh viện TWQĐ 108 được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và được nội soi bàng quang, phát hiện dị vật trong bàng quang là 1 chiếc vòng tránh thai hình T có bám sỏi ở đầu phía trong lòng bàng quang.

Tại Bệnh viện TWQĐ 108, qua quá trình hội chẩn các bác sĩ khoa tiết niệu dưới, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Đức, các bác sĩ nhận định: “Dị vật trong bàng quang bàng quang là vòng tránh thai lạc chỗ. Dị vật bàng quang là bệnh mà từ trước tới hay rất hiếm gặp, đặc biệt đây là trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào trong lòng bàng quang thì càng hiếm hơn”.

Qua quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định đưa ra phương pháp ít xâm lấn cho bệnh nhân nội soi bàng quang, dùng năng lượng laser tán vụn sỏi bám vòng tránh thai và gắp dị vật ra ngoài.

Kíp phẫu thuật với sự tham gia của PGS.TS Trần Đức, BSCKI Nguyễn Viết Hiếu và Bs Nguyễn Công Định đã diễn ra thuận lợi, không có chảy máu trong mổ và các biến chứng khác. Sau 45 phút, sỏi bám dị vật đã được tán vụn hoàn toàn và dị vật vòng tránh thai được gắp ra ngoài.

Sau 3 ngày, bệnh nhân đã ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường, các triệu chứng đau, tiểu máu, tiểu buốt đã hết, bệnh nhân ra viện và hẹn tái khám định kỳ.

Theo PGS.TS. Trần Đức, niệu đạo và bàng quang là cơ quan rỗng nên đôi khi có dị vật do tình cờ hoặc cố ý đặt vào, nguyên nhân có thể do sự cố y khoa, bệnh nhân tự đặt vật lạ vào niệu đạo trong trường hợp thỏa mãn tình dục hoặc do bệnh nhân có bệnh lí về tâm thần. Dị vật bàng quang lâu ngày sẽ gây bám sỏi xung quanh, viêm đường tiết niệu và có thể dẫn đến các bệnh lí nặng.

