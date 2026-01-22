Vì sao ung thư ngày càng 'tấn công' người trẻ?

Trong suy nghĩ của nhiều người, ung thư thường gắn liền với tuổi già. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí ở độ tuổi 20–40 được chẩn đoán mắc ung thư. Xu hướng trẻ hóa này khiến không ít gia đình bàng hoàng và đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao người trẻ lại bị ung thư sớm hơn trước?

Ung thư sớm không còn là trường hợp cá biệt

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ung thư khởi phát sớm là thuật ngữ dùng để chỉ những ca ung thư xuất hiện trước 50 tuổi. Đáng chú ý, nhiều loại ung thư từng hiếm gặp ở người trẻ như ung thư đại trực tràng, tuyến giáp, vú, dạ dày hay gan đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Điều đáng lo ngại là ở người trẻ, ung thư thường được phát hiện muộn do tâm lý chủ quan, cho rằng cơ thể còn khỏe mạnh, ít bệnh tật. Khi được chẩn đoán, không ít trường hợp đã ở giai đoạn tiến triển, gây khó khăn cho việc điều trị.

Lối sống hiện đại – "mảnh đất màu mỡ" cho ung thư

Các chuyên gia cho rằng lối sống hiện đại là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến ung thư xuất hiện sớm. Người trẻ ngày nay dành phần lớn thời gian ngồi làm việc, ít vận động, thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài và lệ thuộc vào thiết bị điện tử.

Chế độ ăn uống cũng là vấn đề đáng báo động. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, ít rau xanh và chất xơ khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa. Tình trạng béo phì, gan nhiễm mỡ, kháng insulin — những yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư — ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Lối sống ít vận động, thực phẩm chế biến sẵn và căng thẳng kéo dài đang âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư ở người trẻ. Hình minh họa

Môi trường ô nhiễm và hóa chất tiềm ẩn

Bên cạnh lối sống, môi trường sống bị ô nhiễm cũng góp phần thúc đẩy ung thư sớm. Không khí ô nhiễm, khói bụi mịn, kim loại nặng, hóa chất công nghiệp và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp và tiêu hóa, gây tổn thương ADN của tế bào.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như nhựa, mỹ phẩm, chất tẩy rửa hay thực phẩm đóng gói có thể chứa các chất gây rối loạn nội tiết. Những chất này tác động âm thầm, lâu dài, làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt ở nhóm người trẻ tiếp xúc thường xuyên từ sớm.

Áp lực tinh thần và thiếu ngủ

Ít người ngờ rằng stress kéo dài và rối loạn giấc ngủ cũng có liên quan đến ung thư. Căng thẳng mạn tính làm suy yếu hệ miễn dịch — "hàng rào" quan trọng giúp cơ thể phát hiện và tiêu diệt tế bào bất thường. Trong khi đó, việc ngủ không đủ giấc hoặc đảo lộn nhịp sinh học khiến quá trình sửa chữa ADN bị gián đoạn, tạo điều kiện cho tế bào ung thư hình thành.

Ở các đô thị lớn, tình trạng làm việc quá giờ, thức khuya triền miên đã trở thành "bình thường mới" của nhiều người trẻ, vô tình làm tăng nguy cơ bệnh tật nghiêm trọng.

Yếu tố di truyền chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ

Dù yếu tố di truyền có vai trò nhất định, các bác sĩ cho biết đa số ung thư ở người trẻ không bắt nguồn trực tiếp từ gen di truyền. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn nguy cơ ung thư có liên quan đến các yếu tố có thể kiểm soát được, đặc biệt là lối sống và môi trường.

Tuy vậy, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vẫn cần thận trọng hơn, chủ động tầm soát sớm và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Phát hiện sớm – chìa khóa sống còn

Một điểm tích cực là y học hiện đại ngày càng phát triển, giúp phát hiện ung thư sớm hơn thông qua các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát định kỳ. Tuy nhiên, người trẻ thường không nằm trong nhóm tầm soát thường quy, dẫn đến việc bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài như sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi dai dẳng, rối loạn tiêu hóa, đau âm ỉ hoặc khối u bất thường, người trẻ không nên chủ quan mà cần đi khám sớm.

Chủ động thay đổi để giảm nguy cơ

Ung thư không thể phòng tránh hoàn toàn, nhưng nguy cơ mắc bệnh có thể giảm đáng kể nếu người trẻ chủ động điều chỉnh lối sống. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát stress và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố độc hại là những bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ung thư sớm không còn là câu chuyện của "người khác". Việc nâng cao nhận thức và hành động từ sớm chính là cách hiệu quả nhất để người trẻ tự bảo vệ mình trước căn bệnh nguy hiểm này.