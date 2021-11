Vì sao số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam lại tăng trong những ngày gần đây?

Bộ Y tế lập đoàn kiểm tra đánh giá nguyên nhân tử vong do COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam Bộ Y tế vừa lập các đoàn đi kiểm tra TP.HCM, một số tỉnh phía Nam và các tỉnh có số tử vong cao do COVID-19 để đánh giá nguyên nhân tử vong. Theo đó, đoàn gồm 28 thành viên, trong đó trưởng đoàn là PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Ngoài thành viên của Bộ Y tế, đoàn còn có sự tham gia của đại diện Sở Y tế TPHCM và chuyên gia của một số bệnh viện như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Nhân dân 115 TPHCM. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động trưng tập chuyên gia của các bệnh viện tham gia đoàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xếp lịch đi kiểm tra TP.HCM, một số tỉnh phía Nam và các tỉnh có số tử vong cao do COVID-19.