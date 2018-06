Vì sao quý ông bỗng dưng không còn ham muốn tình dục?

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Trên thực tế nhiều quý ông khỏe mạnh, nhựa sống căng tràn nhưng lại bị giảm ham muốn tình dục.

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính cho biết, giảm ham muốn tình dục ở nam giới xảy ra ở độ tuổi trên 35 hoặc hơn và nó có thể gây ra những ảnh hưởng tới các mối quan hệ của bạn cũng như về sức khỏe tình dục.

Theo Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính, nam giới gặp khó khăn về tình dục là do bị stress, do tâm lý căng thẳng trong công việc, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng…lâu dần khiến cho nam giới cảm thấy nhàm chán trong quan hệ tình dục và không còn ham muốn nữa.

Đặc biệt, một nguyên nhân quan trọng đó là suy giảm nội tiết tố sinh dục nam (testosterone).

Cụ thể: Ở nam giới, từ 40 tuổi trở đi, một số người sẽ bị thiếu testosterone dẫn đến nhiều rối loạn của cơ thể với những triệu chứng như: Giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương, giảm khối cơ và sức mạnh của cơ, giảm khối lượng xương gây loãng xương, tăng tích tụ mỡ ở phần dưới cơ thể, mệt mỏi, thiếu sức sống, rối loạn giấc ngủ, giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, dễ bị kích thích, trầm cảm.

Sự suy giảm testosterone là sự thiếu hụt của các hormone testosterone. Sự suy giảm testosterone sẽ gây ra hiện tượng rối loạn hoạt động cương cứng, nam giới cảm thấy khó khăn để cương cứng dương vật khi sử dụng các tư thế quan hệ tình dục. Do đó, sự suy giảm testosterone là nguyên nhân của việc giảm ham muốn tình dục.

Triệu chứng phổ biến nhất của suy giảm testosterone là giảm ham muốn, khó cương cứng dương vật, và giảm năng lượng/sức khỏe, khiến tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, các cơ bắp rã rời.

Nguyên nhân gây ra suy giảm testosterone do điều kiện sức khỏe không đảm bảo ở một số bộ phận như tuyến yên, dương vật.. và một số yếu tố khác.

Điều này thường xảy ra ở những nam giới bị bệnh đái tháo đường và béo phì, ngoài ra nó còn do nguyên nhân là dưới tác động của tuổi tác.

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo, nếu nghi ngờ bạn tình của mình bị suy giảm testosterone, cách tốt nhất để thảo luận với bạn tình của bạn về vấn đề này. Đưa bạn tình đến gặp bác sĩ để kiểm tra máu và chẩn đoán các triệu chứng. Nếu như được phát hiện sớm thì có thể điều trị được.