Vì sao âm tính vẫn mất khứu giác?

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 11:00 AM (GMT+7)

Bạn đọc Vĩnh Tùng hỏi: Tôi và gia đình mắc Covid-19, nay xét nghiệm đã âm tính. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa có khướu giác trở lại. Xin hỏi bác sĩ, vì sao âm tính vẫn mất khướu giác? Tình trạng của tôi khi nào sẽ ổn?

PGS-TS Trần Viết Luân, Tổng Thư ký Hội Tai Mũi Họng Việt Nam kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) trả lời: Virus SARS-CoV-2 có ái lực gắn kết với thụ thể ACE2, thụ thể này có rất nhiều ở tim, gan, thận, niêm mạc mũi, họng…Thụ thể ACE2 hiện diện nhiều ở niêm mạc mũi, ngoài ra còn có ở niêm mạc miệng, lưỡi và tuyến nước bọt, giúp SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào để gây bệnh.

Mất khứu giác do Covid-19 sẽ tự phục hồi (Ảnh minh họa từ Internet)

Do đó mắc Covid-19 có thể gây mất khứu giác và vị giác. Thông thường, mất khứu giác do Covid-19 thường kéo dài dưới 4 tuần. Một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân kéo dài vài tháng, rất hiếm trường hợp mất khứu giác vĩnh viễn. Nghiên cứu cho thấy đa số mất khứu giác do Covid-19 sẽ tự phục hồi, tỉ lệ tự phục hồi khoảng 90%.

