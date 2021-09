Uống trà xanh có thể bảo vệ bạn khỏi sỏi thận

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 14:00 PM (GMT+7)

Một nhóm nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, uống trà xanh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của sỏi thận.

Theo Eat This, Not That, nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng uống quá nhiều cà phê và soda đôi khi có thể dẫn đến sỏi thận, vì "chất kháng dinh dưỡng" trong những thức uống này có thể ảnh hưởng đến mức độ thành công của việc hấp thụ một số chất dinh dưỡng trong với trong cơ thể.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, trà có thể giúp ngăn chặn sự hình thành của sỏi thận. Ảnh: NHẬT LINH

Trong một bài đánh giá được xuất bản gần đây trên tạp chí World Journal of Urology, một đội ngũ các nhà nghiên cứu ở Pháp và Hoa Kỳ đã bắt đầu phân tích cách cà phê và trà có thể liên quan đến sự hình thành sỏi thận.

Sau khi xem xét 13 nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu kết luận rằng uống một lượng thích hợp cả cà phê và trà có thể có tác dụng bảo vệ chống lại sự hình thành sỏi thận. Điều này là do việc tiêu thụ caffeine làm tăng bài tiết canxi, natri và magiê qua nước tiểu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng một loại trà đặc biệt có thể giúp chống lại sự phát triển của sỏi thận. Các tác giả nghiên cứu cho biết: "Các tài liệu hiện có nói chung ủng hộ vai trò bảo vệ tiềm năng của trà giúp chống lại sự hình thành sỏi, đặc biệt là đối với trà xanh."

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nước trong trà giúp cơ thể sản xuất nước tiểu, tạo điều kiện giải phóng lượng khoáng chất dư thừa. Họ cũng gợi ý rằng, chất chống oxy hóa trong trà có thể có tác dụng phòng ngừa.

Tuy nhiên, vẫn cần phải điều tra thêm trước khi cộng đồng khoa học có thể khẳng định chắc chắn rằng, cà phê hoặc trà ngăn ngừa sỏi thận. Nếu bạn là người thích uống trà hoặc có sẵn một ít trà trong tủ, nghiên cứu này có thể là nguồn cảm hứng tuyệt vời để bổ sung loại đồ uống này mỗi ngày.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/uong-tra-xanh-co-the-bao-ve-ban-khoi-soi-than-1012662.htmlNguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/uong-tra-xanh-co-the-bao-ve-ban-khoi-soi-than-1012662.html