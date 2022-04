Uống thuốc tăng cường sinh lý, nào ngờ nhiễm độc toàn thân

Thứ Bảy, ngày 02/04/2022 21:56 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sử dụng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc nhằm tăng cường khả năng sinh lý, người đàn ông phải nhập viện gấp vì suy gan cấp, gan to, ứ mật, da sạm nổi sần sùi, tiêu chảy, viêm ruột mạn tính.

Mới đây, Khoa Chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.Đ. ngụ tại Đăk Lăk đã từng sử dụng thuốc bổ thận kéo dài trong vòng 2 năm nhằm mục đích tăng cường sức khỏe sinh lý. Sau đó ông tiếp tục dùng thuốc Đông y để điều trị bệnh viêm gan. Ông Đ. nhập viện với các triệu chứng da ngứa, nổi sần, sạm và vàng da.

ThS. BS Doãn Uyên Vy, phụ trách Phòng khám Chống độc - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi các bác sĩ nội khoa kiểm tra và sàng lọc hết tất cả nhưng không tìm được nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Nhiễm độc và tìm ra được nguyên nhân đó là nhiễm độc do thuốc Đông y kéo dài gây ra.

Bàn tay bất thường, sần sùi, sạm của bệnh nhân N.V.Đ bị nhiễm độc thuốc Đông y. Ảnh: BVCC

Gần đây bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm độc do dùng thuốc kéo dài và gặp phải các bệnh lý về gan, da sạm, vàng da, mắt, tiêu chảy kéo dài, thậm chí có những ca tổn thương cả thận, dẫn tới suy thận cấp, suy tim cấp do sử dụng thuốc Đông y.

Theo ThS. BS Doãn Uyên Vy, trong 20 năm qua đã có những bằng chứng của y văn thế giới ghi nhận thuốc Đông y không rõ nguồn gốc có chứa các kim loại nặng và gây bệnh nhiễm độc nếu sử dụng thuốc kéo dài. Trong các sách Đông y có những vị thuốc như hùng hoàng, chu sa dùng điều trị nhiều loại bệnh ngoài da, viêm nhiễm, sốt rét, an thần, chống co giật, mất ngủ, giang mai, trẻ con khóc đêm… Những vị thuốc này có nguồn gốc từ những cục đá, khoáng chất chứa thạch tín và thủy ngân.

Do thuốc Đông y thường được tự pha chế thủ công, hoặc dù được đóng gói hiện đại thì liều lượng cũng thường không đồng đều ở các viên thuốc. Thậm chí, có những viên thuốc được bào chế chứa hàm lượng thạch tín, thủy ngân cao gấp 10 – 30 lần so với liều trong sách thuốc Đông y hướng dẫn.

Do đó, người bệnh sử dụng những loại thuốc Đông y này lâu dài sẽ có nguy cơ bị bệnh nhiễm độc từ các kim loại nặng độc hại. Các kim loại này sẽ tích tụ dần dần, đến thời điểm biểu hiện triệu chứng đầy đủ và rõ thì bệnh nhân đã bị nhiễm độc ở mức trung bình. Khi bị nhiễm độc quá nặng có thể chuyển thành ngộ độc bán cấp và cấp tính, dẫn đến tử vong nhanh.

Tự ý sử dụng thuốc Đông y kéo dài, không kiểm soát gây tổn thương nhiều cơ quan. Ảnh: BVCC

Điều đáng chú ý là các bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thuốc thường có cơ thể khỏe mạnh, không có các bệnh liên quan tới các cơ quan như thận, gan nhưng sau đó đã có những triệu chứng xuất hiện và bệnh ngày một nặng thêm. Đa phần những người bị nhiễm độc thuốc do Đông y thường có các biểu hiện ban đầu như vàng da, vàng mắt, da sần sùi, sạm da, tiêu chảy kéo dài gây viêm ruột mạn tính, làm mất đạm qua ruột.

ThS. Doãn Uyên Vy cho hay, thuốc Tây y hay thuốc Đông y đều có những độc dược dùng để trị bệnh, nhưng khi sử dụng phải đúng liều lượng cho phép. Sử dụng trong thời gian rất ngắn và phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tùy tiện sử dụng và sử dụng trong thời gian kéo dài sẽ dễ dẫn đến tình trạng tích tụ dần các chất độc trong mô, cơ quan, làm tổn thương các mô, cơ quan, hoặc gặp các tác dụng phụ của thuốc ở mức độ từ trung bình đến nặng. Đó chính là bệnh nhiễm độc do thuốc gây ra.

Do vậy, khi sử dụng bất cứ loại thuốc gì lâu dài để điều trị bệnh, nếu muốn biết mức độ an toàn của thuốc, biết được liệu mình có khả năng bị nhiễm độc, ngộ độc hay không, bệnh nhân nên đến bệnh viện để được tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn, đồng thời phòng tránh tình trạng nhiễm độc thuốc gây ra.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/uong-thuoc-tang-cuong-sinh-ly-nao-ngo-nhiem-doc-toan-than-169220402175...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/uong-thuoc-tang-cuong-sinh-ly-nao-ngo-nhiem-doc-toan-than-169220402175838199.htm