Uống rượu ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào?

Theo The Times of India, tiêu thụ quá nhiều rượu có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể bạn. Từ trái tim đến dạ dày, có thể có cả tác động ngắn hạn và dài hạn, về lâu dài có thể khó điều trị. Do đó, việc kiềm chế cơn thèm rượu và chuyển sang lối sống lành mạnh trở nên quan trọng hơn tất cả.

Dưới đây là một số tác dụng phụ của việc uống rượu:

Vấn đề tiêu hóa

Uống quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa. Nó có thể ngăn cản đường ruột của bạn tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và vitamin một cách hiệu quả.

Uống quá nhiều rượu có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Ảnh: Pexels

Hơn nữa, uống quá nhiều cũng có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy và đầy bụng. Rượu cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ra sự hình thành và tích tụ axit dư thừa. Viêm mãn tính có thể dẫn đến loét dạ dày, có thể gây chảy máu trong.

Huyết áp cao

Huyết áp cao là khi áp lực của máu tác động lên thành mạch luôn ở mức quá cao. Rượu cũng liên quan đến các vấn đề liên quan đến tim, bao gồm huyết áp cao.

Uống rượu quá mức có thể ảnh hưởng đến các cơ trong mạch máu, buộc nó trở nên hẹp hơn và gây tổn hại nghiêm trọng hơn.

Theo Mayo Clinic, uống nhiều hơn ba ly trong một lần làm tăng huyết áp tạm thời, trong khi uống nhiều lần có thể dẫn đến tăng huyết áp lâu dài.

Tổn thương gan

Sau khi bạn uống rượu, nó sẽ được hấp thụ trong dạ dày. Sau đó nó đi vào máu của bạn và đi vào gan.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, tiết ra các enzym để phân hủy rượu. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu cùng một lúc hoặc trong thời gian dài có thể gây khó khăn cho việc chuyển hóa rượu. Điều này có thể khiến lượng dư thừa lưu thông trong cơ thể, gây ra gan nhiễm mỡ.

Các vấn đề về thần kinh

Các chuyên gia tin rằng, rượu làm chậm các hóa chất trong não chịu trách nhiệm cho một số chức năng bao gồm tập trung, sự tỉnh táo, tâm trạng và phản xạ.

The US National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, giải thích: "Rượu cản trở đường truyền thông tin của não và có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của não. Nó tác động đến hệ thần kinh trung ương và có thể dẫn đến các triệu chứng phức tạp như nói lắp, tê và ngứa ran ở bàn chân và bàn tay và về lâu dài có thể dấn đến các vấn đề về trí nhớ, không có khả năng điều chỉnh cảm xúc,..."

Rượu ảnh hưởng đến tuyến tụy

Uống quá nhiều rượu có thể gây viêm tuyến tụy, dẫn đến viêm tụy.

Mayo Clinic giải thích tuyến tụy là cơ quan sản xuất các enzym giúp tiêu hóa và kích thích các hormone giúp điều chỉnh cách cơ thể bạn xử lý đường (glucose). Viêm mãn tính ở tuyến tụy cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy, theo The Times of India.

