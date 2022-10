Uống nước chanh sai cách hại "không tưởng" nếu thấy những dấu hiệu này cần dừng ngay

Nước chanh tự nhiên được xếp vào loại thức uống an toàn, đặc biệt là khi sử dụng một cách có khoa học. Chỉ một quả chanh nhỏ, nhưng lại chứa hàm lượng chất dinh dưỡng gây ấn tượng. Trong 100g chỉ chứa 30kcal, nhưng lại là nguồn cung vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác dồi dào.

Tuy nước chanh cung cấp nhiều vitamin, nhưng không phải ai uống cũng tốt và lúc nào nước chanh cũng có lợi cho cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên uống dưới 2 quả chanh và phải pha loãng với nước. Việc uống nước chanh quá liều lượng hoặc thiếu khoa học có thể dẫn đến những tác dụng phụ, gây hậu quả khó lường.

Ảnh minh họa

Gây viêm loét dạ dày

Chanh có tính axit có thể gây mất cân bằng mức axit trong dạ dày, do đó uống quá nhiều nước chanh có thể gây tình trạng ăn mòn hoặc gây ra các vết loét lớp lót dạ dày, dẫn đến tình trạng loét dạ dày tá tràng.

Trào ngược dạ dày thực quản

Uống quá nhiều nước chanh có thể gây ra trào ngược dạ dày thực quản, nguyên nhân là do chanh chứa nhiều axit và làm yếu lớp ngăn tách giữa dạ dày, thực quản. Điều này làm tăng cường sản sinh axit trong dạ dày và chúng dễ di chuyển lên cổ họng khiến bạn cảm thấy nóng rát cổ họng và làm mòn lớp niêm mạc thực quản.

Làm hỏng men răng

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, một cốc nước chanh mỗi ngày có thể không gây hại nhưng nếu uống quá nhiều thì lại có thể tàn phá men răng rất lớn. Nguyên nhân là do Axit citric và axit ascorbic trong nước chanh có thể bào mòn men răng của bạn. Mất đi lớp bảo vệ, răng của bạn sẽ chuyển sang màu vàng và có bề mặt thô nhám.

Gây đau đầu

Chanh có chứa hàm lượng lớn axit amin tyramine. Uống quá nhiều nước chanh sẽ làm dư thừa loại axit amin này trong cơ thể. Axit amin tyramine sẽ khiến máu đột ngột dồn lên não và gây ra các cơn đau nửa đầu.

Gây bệnh về đường ruột

Thừa vitamin C có thể gây ra tình trạng buồn nôn, nôn hay dạ dày khó chịu sau khi uống nước chanh. Uống quá nhiều nước chanh cộng với lượngvitamin C từ các thực phẩm, hoa quả khác sẽ khiến cơ thể không hấp thụ hơn. Khi đó, nước được đưa vào ruột để đẩy lượng vitamin C dư thừa ra ngoài gây buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy...

5 nhóm người không nên uống nhiều nước chanh - Người có bệnh lý về răng miệng kiêng uống nước chanh để bệnh không nghiêm trọng hơn. - Người có bệnh dạ dày có thể trở nặng, người có bệnh trào ngược dạ dày thực quản, dễ ợ chua, ợ nóng cần phải kiêng chanh nếu không muốn bệnh trầm trọng hơn. - Phụ nữ có thai và cho con bú, người mắc các bệnh về máu, sắp hoặc đang phẫu thuật, điều trị thuốc… - Người đang đói bụng uống nước chanh khiến dạ dày bị bào mòn bởi axit, gây ra viêm, loét, thậm chí xuất huyết bao tử. - Người bị tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh.

