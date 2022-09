Uống nước buổi sáng nên trước hay sau khi đánh răng? Đây là lời khuyên hữu ích từ chuyên gia

Đã có không ít tranh cãi về việc khi ngủ dậy, chúng ta nên đánh răng trước hay sau khi uống cốc nước đầu tiên trong ngày. Có ý kiến cho rằng ngủ dậy nên đánh răng ngay để đảm bảo vệ sinh răng miệng, nhưng có không ít người lại cho biết cần uống nước trước để giải tỏa cơn khát cho cơ thể.

Lý do không nên uống nước trước khi đánh răng là vì vi khuẩn và các mảnh vụn thức ăn kết hợp với nước bọt tạo thành mảng bám vào răng vào ban đêm. Nếu ta uống nước mà chưa đánh răng thì vi khuẩn sẽ được đưa vào trong cơ thể một cách dễ dàng. Bởi vậy, chỉ nên uống một ly nước ấm nhưng chỉ sau khi chúng ta đã vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng (Bệnh viện Quân Y 110), ngay sau khi thức dậy, chưa cần đánh răng rửa mặt gì cả chúng ta nên uống luôn 300 - 500ml nước ấm.

Bác sĩ giải thích rằng, buổi sáng là lúc trong nước bọt thường có enzym amylase. Loại enzym này giúp cho đường tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, lúc này nước bọt sẽ có môi trường kiềm cùng lợi khuẩn, giúp dạ dày của chúng ta được trung hòa bớt 1 phần axit.

Nếu không uống nước ngay khi ngủ dậy mà lại đánh răng trước, chúng ta sẽ làm lãng phí mất nguồn lợi khuẩn có trong khoang miệng. Lưu ý, mọi người nên đánh răng trước khi đi ngủ vào tối hôm trước, để đảm bảo sáng hôm sau ngủ dậy khoang miệng không có nhiều vi khuẩn xấu.

Thực tế, tại Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với tỷ lệ người sống thọ cao nhất thế giới, người dân vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc uống nước trước khi đánh răng để duy trì sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa.

6 lợi ích tuyệt vời khi uống nước vào buổi sáng

Ảnh minh họa

Làm sạch hệ tiêu hóa

Uống một ly nước ấm vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy lúc dạ dày vẫn còn trống rỗng sẽ giúp điều hòa chức năng chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Hệ thống đường ruột sẽ di chuyển các căn bã ra bên ngoài, giúp cơ thể thanh lọc, làm sạch hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích của việc uống nước ấm là có thể giúp bạn giảm cân. Nước ấm sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn, điều này sẽ làm tăng sự trao đổi chất của bạn và cho phép cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Ngăn ngừa sỏi thận

Uống một ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy sẽ hỗ trợ cơ thể làm giảm nồng độ axit có trong dạ dày (một trong những yếu tố gây hình thành bệnh sỏi thận). Nước ấm sẽ giúp nước tiểu được bài tiết nhiều hơn, hạn chế sự hình thành của sỏi thận tại bàng quang.

Giải độc tố trong cơ thể

Nước ấm là phương pháp tuyệt vời giúp giải độc tố trong cơ thể. Khi uống nước ấm, nhiệt độ cơ thể của bạn bắt đầu tăng và tiết ra mồ hôi giúp giải độc và làm sạch cơ thể đúng cách.

Ngăn ngừa lão hóa

Độc tố làm cho tuổi của da nhanh già hơn, đó là một trong những lý do tại sao bạn nên loại độc tố ra khỏi cơ thể. Việc uống nước ấm sẽ giúp bạn điều chỉnh các tế bào da, tăng độ đàn hồi của da và làm giảm ảnh hưởng bởi các gốc tự do có hại. Do đó, làn da bị tổn thương của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn..

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước giúp loại bỏ chất thải, vi khuẩn xấu gây nhiễm trùng hoặc vi khuẩn gây nên một số bệnh trong cơ thể. Khi uống nước vào lúc đói bụng, hệ thống miễn dịch sẽ được tăng cường, từ đó giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Thời điểm thích hợp nhất để uống nước ấm đó là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc trước bữa sáng khoảng 30 phút bạn hãy uống từ 20-30ml nước để giúp cơ thể duy trì sức khỏe dẻo dai.

Lưu ý khi uống nước buổi sáng - Nhiệt độ lý tưởng của ly nước là trong khoảng 20 – 25 độ C, nhiệt độ này sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và nâng cao sức đề kháng hiệu quả. - Nên uống thành từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhanh vì sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng và dễ khiến bạn bị sặc nước. - Buổi sáng bạn nên uống nước ở tư thế đứng để làm sạch hệ tiêu hóa. Sau đó, bạn nên kết hợp với vận động nhẹ, cách này sẽ giúp làm sạch đường tiêu hóa, kích thích nhu cầu đi vệ sinh vào buổi sáng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/uong-nuoc-buoi-sang-nen-truoc-hay-sau-khi-danh-rang-va-day-la-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/uong-nuoc-buoi-sang-nen-truoc-hay-sau-khi-danh-rang-va-day-la-loi-khuyen-huu-ich-tu-chuyen-gia-172220927150433506.htm