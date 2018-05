Tỷ phú người Mỹ Bill Gates cảnh báo về một bệnh dịch kinh hoàng

Thứ Năm, ngày 10/05/2018

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates mới đây đưa ra lời cảnh báo một căn bệnh chết người mới có thể sẽ gây nên đại dịch toàn cầu.

Theo tờ Ifscience, Bill Gates đưa ra cảnh báo thế giới sẽ phải đối mặt với căn bệnh mới có thể lấy đi sinh mạng của hơn 30 triệu người chỉ trong 6 tháng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại rằng hiện chúng ta chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Bill Gates đưa ra cảnh báo trên tại một hội thảo về dịch bệnh do tổ chức Y khoa Massachusetts và chuyên san The New England Journal of Medicine tổ chức.

Ông Gates chia sẻ năm 1918, đại dịch cúm đã giết chết 50 triệu người trên toàn cầu, nhưng lần tới đây không phải là cúm mà là một chủng loại mới chúng ta chưa từng biết đến. Nó có thể bắt đầu bùng phát giống như những gì đã xảy ra với đại dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS và Bệnh nhiễm trùng phổi do virus coronavirus gây ra MERS.

Ông dự đoán điều tồi tệ này có thể xảy ra trong thập kỷ tới. Tỷ phú người Mỹ kêu gọi thế giới cần phải chuẩn bị để đối phó dịch bệnh như chuẩn bị cho chiến tranh.

Khả năng xảy ra dịch bệnh khá cao vì các tác nhân gây bệnh xuất hiện mọi lúc khi mà dân số thế giới ngày càng tăng cao, con người đe dọa môi trường tự nhiên.