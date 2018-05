Sốc vì biết con từng đột quỵ trong bụng mẹ

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Khi con trai 6 tháng tuổi có biểu hiện lạ trong cử động bàn tay, bà mẹ đi kiểm tra và phát hiện cậu bé từng bị đột quỵ ngay trong bụng mẹ và tổn thương nặng não trái.

Bé trai Cannon Tedder nay vừa tròn 2 tuổi và mẹ của bé đã quyết định tiết lộ hành trình đầu đời đầy trắc trở của cậu.

Bé Cannon vài tháng sau sinh (trái) và hiện tại - ảnh do gia đình cung cấp

Người mẹ Denise Tedder (31 tuổi, Nam Carolina, Mỹ) cho biết chị đã từng mất một đứa con trước bé Cannon, do sự tích tụ chất lỏng bất thường trong cơ thể thai nhi.

Bé Cannon và người anh chị không thể ra đời đó, cũng như tất cả các em sau này cũng phải đối diện với mối nguy từ sự bất đồng nhóm máu mẹ - con. Người mẹ mang nhóm máu hiếm Rh- theo phân loại Rhesus, trong khi chồng chị mang nhóm Rh+ như đa số người, đồng nghĩa với việc thai nhi có nhiều khả năng mang nhóm máu Rh+, khác với mẹ.

Sự bất đồng nhóm máu mẹ - thai nhi theo phân loại Rhesus dễ dẫn đến việc cơ thể của người mẹ xem đứa bé như một kẻ xâm nhập ngoại lai và các kháng thể sẽ tìm cách tiêu diệt nguồn cung cấp máu cho đứa bé, dẫn đến thai chết lưu.

Bé Cannon đã phải trải qua 7 lần truyền máu qua dây rốn khi còn trong bụng mẹ, nhằm loại bỏ các mối đe dọa do không tương đồng nhóm máu, bởi bé mang nhóm Rh+ giống cha.

Bé Cannon sinh ra trong tình trạng nhẹ cân (2,3 kg), sau một cuộc mổ lấy thai. Tuy nhiên, bé trông khỏe mạnh và cất tiếng khóc chào đời bình thường nên người mẹ không mấy khó khăn. Bé gặp vấn đề về nuốt nên được chăm sóc tích cực tại đơn vị sơ sinh một thời gian ngắn.

6 tháng sau, người mẹ bắt đầu lo ngại khi quan sát bàn tay phải của con: ngón tay cái luôn bị giữ chặt trong 4 ngón còn lại. Đôi vợ chồng đi kiểm tra và bị sốc khi bác sĩ cho biết bé đã trải qua một cơn đột quỵ lúc còn là một thai nhi.

Cậu bé bị bại não nhẹ do cơn đột quỵ nhưng theo người mẹ, bé vẫn phát triển tốt nhờ được can thiệp sớm - ảnh do gia đình cung cấp

"Toàn bộ não trái trông đen và rỗng" – người mẹ kể lại. Bác sĩ thậm chí cho biết cơn đột quỵ ấy đủ mạnh để giết chết một người đàn ông khỏe mạnh. Không rõ nó có liên quan đến sự bất đồng nhóm máu hay không. Bé Cannon may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương nặng ở não trái, khiến phần thân bên phải bị ảnh hưởng.

Bé Cannon được chẩn đoán bại não nhẹ; tuy nhiên, đã được can thiệp sớm. Theo mẹ bé, đến nay, bé được 2 tuổi và đang "phát triển tốt".