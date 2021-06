Tuyên bố sắp kiểm soát được dịch, vì sao số ca COVID-19 ở Bắc Giang vẫn tăng cao?

Thông báo của UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay, có 10 tỉnh, thành phố đón 4.584 lao động từ tỉnh Bắc Giang về địa phương tiếp tục theo dõi y tế, công tác bàn giao công dân giữa 2 tỉnh đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Từ 18/6 đến 25/6, tỉnh Bắc Giang đã thống nhất với các tỉnh, thành phố phương án đưa khoảng 20.000 lao động trở về địa phương. Ngoài ra, tỉnh này hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống COVID-19 chuẩn bị điều kiện an toàn sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp theo hoàn thiện các quy trình sản xuất an toàn, điều kiện về nơi ở tập trung trong doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã thẩm định và chấp thuận cho 123 doanh nghiệp (với 19.477 lao động) đủ điều kiện sản xuất an toàn covid được cho phép hoạt động trởlại. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xác nhận đủ điều kiện cho công nhân đi làm trở lại đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp đã được cho phép hoạt động trở lại. Đồng thời, tỉnh đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa đón công nhân đi làm đảm bảo an toàn. Các doanh nghiệp thực hiện đón được gần 6.000 lao động theo đúng phương án đưa đón.