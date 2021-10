Dưa chuột tưởng "lành" nhưng ăn kèm những món này nguy hiểm cho sức khỏe

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 10:03 AM (GMT+7)

Dưa chuột là loại quả dễ ăn. Tuy nhiên, chúng ta không được kết hợp loại quả này một cách tùy tiện.

Dưa chuột là loại quả thuộc họ bầu bí, rất giàu dinh dưỡng cũng như các thành phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, thực phẩm này có tính lạnh, 96% thành phần là nước, có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Dưa chuột cũng là loại quả được mệnh danh là “thần dược nhà bếp” bởi dùng thường xuyên có thể chống lão hóa, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa nhiệt miệng rất hiệu quả. Ngoài ra, chúng còn có chất axit malonic có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa đường thành chất béo nên nó cũng là thực phẩm giúp giảm cân rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn muốn kết hợp loại quả này với các thực phẩm khác thì cần hết sức lưu ý và cẩn thận.

Dưa chuột và đậu phộng

Sự kết hợp giữa dưa chuột và đậu phộng dễ gây tiêu chảy. Nhiều gia đình có thói quen thái hạt lựu dưa chuột rồi xào chín với đậu phộng, phục vụ cho những bữa ăn nhậu. Tuy nhiên, cách kết hợp này lại rất sai lầm. Do bản chất dưa chuột có vị ngọt, tính lạnh nên thường được ăn sống trực tiếp, còn đậu phộng lại chứa chất béo. Nếu thức ăn nguội gặp dầu sẽ tăng độ “trơn”, có thể gây tiêu chảy nên không thích hợp để ăn cùng nhau.

Với những người có chức năng tiêu hóa tốt thì không thành vấn đề. Nhưng với những người có chức năng tiêu hóa kém, dễ gặp phải các vấn đề về đường ruột thì tốt nhất không nên ăn kết hợp theo cách này.

Dưa chuột và cần tây

Dưa chuột có chứa một loại men phân hủy vitamin C. Khi ăn kết hợp cùng cần tây hay những thực phẩm giàu vitamin C khác sẽ không mang lại bất kì lợi ích nào cho sức khỏe. Ngược lại, dưa chuột còn vô tình phá hủy đi dưỡng chất của cần tây, giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Chính vì vậy, khi bổ sung vitamin C từ các loại củ quả nên tránh kết hợp cùng dưa chuột để cơ thể có thể hấp thụ dưỡng chất một cách tối đa.

