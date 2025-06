Ghế 11A từng không được chuyên gia xếp vào nhóm an toàn nhất trên máy bay

Chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng Air India bốc cháy chỉ vài giây sau khi cất cánh và rơi xuống một khu dân cư tại Ahmedabad, Ấn Độ vào chiều 12/6. Tai nạn khiến 241 người trên khoang thiệt mạng, thêm 41 người dưới mặt đất bị thương. Một hành khách người Anh, ngồi tại ghế 11A, cạnh cửa thoát hiểm, phía sau khoang thương gia là người duy nhất sống sót và được tìm thấy đang khập khiễng rời khỏi hiện trường.

Hành khách người Anh Vishwash Kumar Ramesh ngồi ở ghế 11A - ghế cạnh cửa sổ thoát hiểm khi chiếc Boeing 787 gặp nạn tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: X

Trường hợp sống sót kỳ diệu này làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn của các vị trí ghế ngồi trên máy bay, đặc biệt khi ghế 11A không nằm trong nhóm được coi là an toàn nhất theo nhiều nghiên cứu trước đây. Dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), được tạp chí Time phân tích năm 2015, cho thấy hàng ghế giữa ở phần đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong thấp nhất (28%) trong các vụ tai nạn. Cụ thể:

- Ghế ở phần đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong trung bình là 32%.

- Ghế ở phần giữa máy bay có tỷ lệ tử vong là 39%.

- Ghế ở phía trước máy bay có tỷ lệ tử vong là 38%.

Tuy nhiên, kết luận này không chính xác tuyệt đối, bởi khả năng sống sót còn phụ thuộc vào bản chất vụ va chạm và khu vực máy bay chịu tác động lớn nhất. "Vị trí ngồi đóng vai trò quan trọng về mặt cấu trúc trong việc sống sót", Daniel Kwasi Adjekum, nhà nghiên cứu an toàn hàng không tại Đại học North Dakota, nói với Live Science. Ông cho rằng các yếu tố động lực học trong mỗi vụ tai nạn là khác nhau, khiến việc xác định vị trí an toàn không thể áp dụng đồng loạt.

Theo một nghiên cứu của Đại học Greenwich năm 2008, hành khách ngồi trong phạm vi 5 hàng ghế tính từ cửa thoát hiểm có cơ hội sống sót cao hơn do khả năng rời khỏi máy bay nhanh chóng. Trong khi đó, những ghế gần cánh máy bay được đánh giá có kết cấu bảo vệ tốt hơn, theo giáo sư Cheng-Lung Wu, Đại học New South Wales.

Ramesh, hành khách duy nhất sống sót trong vụ máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ. Ảnh: X

Dù tai nạn ngày 12/6 gây hậu quả nghiêm trọng, hàng không vẫn được chuyên gia nhận định là phương tiện an toàn. Theo Báo cáo An toàn hàng không 2023 của AAIB (Air Accidents Investigation Branch - Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh), từ năm 1989 đến nay, Anh chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn nào gây tử vong liên quan đến máy bay thương mại dân dụng. Báo cáo này nhấn mạnh rằng hàng không thương mại tại Anh tiếp tục duy trì mức độ an toàn cao, nhờ hệ thống giám sát kỹ thuật chặt chẽ, quy trình điều tra minh bạch và năng lực phản ứng kịp thời trước các sự cố.

Trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Mạng lưới An toàn Hàng không (Aviation Safety Network), được nền tảng thống kê Our World in Data công bố ngày 5/6/2024, tỷ lệ tử vong trong ngành hàng không thương mại hiện ở mức 0,5 ca trên một triệu chuyến bay.