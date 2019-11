Từ vụ bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt: Bác sĩ chỉ ra cách xử trí những tai nạn dễ gặp

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 11:00 AM (GMT+7)

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Duy, Trung tâm cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tai nạn thương tích.

Liên quan đến sự việc 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt tại trường mầm non thuộc xã Phù Lỗ (Sóc Sơn), người thân của bé cho biết, sáng 25/11, bé T. đi học tại trường mầm non Phù Lỗ. Trong lúc bé chơi, không may đã bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Bé giãy giụa, kêu khóc nhưng không ai để ý. Khi cô giáo phát hiện, bé đã nguy kịch. Nhà trường nhanh chóng đưa bé T. vào phòng y tế sơ cứu rồi chuyển tới BV Bắc Thăng Long, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Khoa Cấp cứu và chống độc (BV Nhi TƯ), cho biết, bé T. đã được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cầu trượt ở trường mầm non, nơi bé T. bị tai nạn thương tích.

Sau những trường hợp tai nạn thương tích thương tâm này, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Duy, Trung tâm cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, tai nạn do té ngã là những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi các em không có sự giám sát trông chừng của người lớn.

BS Duy cho biết, một số tình huống khiến trẻ bị tai nạn thương tích như:

- Trẻ ngã do sự bất cẩn của người lớn không trông coi trẻ đúng cách khiến trẻ ngã từ xe đẩy, trên võng, trên giường hoặc trên cao xuống, do tuột khỏi tay người lớn.

- Trẻ trèo hoặc đứng trên ghế hoặc đồ vật kê không vững.

- Trẻ trượt té khi đi hoặc chạy chơi ở những nơi ẩm ướt, trơn trượt như nhà tắm, sàn nước, sàn nhà mới lau hoặc bị đổ nước, sân chơi.

- Trẻ chạy nhảy, nô đùa, xô đẩy nhau ngã, thường gặp ở nhà, ở trường học, trên đường đi học, đi chơi.

- Trẻ trèo cây, trèo tường, trèo cột điện, cầu thang, ban công …

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Duy triệu chứng trẻ bị tai nạn thương tích:

- Tổn thương phần mềm: chảy máu ở da, cơ

- Tổn thương xương, khớp: bong gân, trật khớp, gãy xương

- Chấn thương sọ não: chấn động não, tụ máu, xuất huyết …

Cách xử trí trẻ bị tai nạn thương tích

Đối với tổn thương phần mềm

- Vết thương sưng, bầm tím: cần đắp khăn lạnh hoặc bọc đá.

- Vết thương hở hoặc chảy máu: rửa sạch bằng nước muối sinh lý và hoặc nước sát trùng nếu có và băng ép lại.

- Bong gân: Đắp khăn lạnh hoặc chườm đá. Băng cố định, hạn chế vận động.

Đối với gãy xương và chấn thương sọ não

- Gọi cấp cứu hoặc nhân viên y tế.

- Kiểm tra mức độ tỉnh táo của trẻ bằng cách gọi hỏi trẻ, chống choáng (nếu có).

- Bất động xương gãy bằng các nẹp sẵn có.

- Trong khi di chuyển trẻ hoặc chờ đợi bác sĩ đến khám cần lưu ý:

- Tránh không di động trẻ.

- Đặt trẻ nằm thẳng, đầu hơi thấp hơn chân, nghiêng mặt trẻ về một bên để khi trẻ có nôn chớ, hoặc chảy máu thì chất lỏng không chảy vào miệng, tránh cho trẻ bị sặc.

- Không được cho trẻ ăn, uống bắt cứ thứ gì.

Cách phòng tránh tai nạn xảy ra với trẻ

TS. Lê Ngọc Duy khuyến cáo cha mẹ phải luôn có người chăm sóc bên cạnh trẻ nhỏ khi trẻ ăn, ngủ, chơi. Không cho trẻ biết lật, bò, đi, nằm trên võng, giường lúc không có người lớn bên cạnh.

- Bắt buộc phải có rào hoặc thanh bảo vệ ở nhưng nơi như cầu thang, cửa sổ, ban công với độ cao tối thiểu 75cm…

- Đảm bảo cầu thang, bậc thềm đủ ánh sáng, dễ đi

- Dạy trẻ không xô đẩy, leo trèo

- Không cho trẻ đứng trên ghế, vật dụng không vững

- Không để sàn nhà ẩm ướt, trơn trượt

- Không để đồ vật ngoài tầm với của trẻ

- Không để trẻ dưới 10 tuổi trông trẻ dưới 3 tuổi.

