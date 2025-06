5 cách để ăn quả vải không bị nóng

1. Vải - loại quả tốt cho sức khỏe

Đông y từ xa xưa đã có nhiều ghi chép về tác dụng của các bộ phận của quả vải đối với sức khỏe. Thành phần thường được sử dụng nhất trong các bài thuốc đông y là phần hạt của quả vải.

Hạt vải trong Đông y được gọi với tên lệ chi hạch, có vị ngọt, hơi đắng, tính ấm, đi vào các kinh can, thận, có tác dụng hành khí tán kết, khư hàn chỉ thống, ôn ấm can thận, thường sử dụng trong điều trị các chứng đau tinh hoàn, đau bụng dưới ở nam giới, đau bụng kinh ở phụ nữ và thoát vị bẹn.

Phần thịt của quả vải còn được gọi với tên lệ chi nhục. Theo Đông y, phần thịt quả có vị ngọt, tính ấm, quy các kinh tâm, tỳ và can, có tác dụng bổ tỳ ích khí, dưỡng huyết an thần, hỗ trợ chức năng ngũ tạng, thường dùng trong các trường hợp suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, ăn uống kém, mất ngủ, hay quên, giảm đau do kinh nguyệt không đều…

Phần vỏ của quả vải cũng là một vị thuốc có nhiều tác dụng trong Đông y. Phần vỏ này còn được gọi với tên lệ chi xác, vị đắng, tính mát, đi vào các kinh tỳ và vị, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng, chỉ tả, lợi tiểu, thường dùng để giải nhiệt, chữa tiêu chảy và giảm sưng đau.

Các bộ phận của quả vải đều có tác dụng với sức khỏe.

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng chỉ ra nhiều tác dụng của quả vải, là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với khoảng 72 mg trong 100g thịt quả. Bên cạnh đó, vải còn chứa nhiều chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh như các polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Ngoài ra, vải còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như đồng, kali và sắt, hỗ trợ chức năng tim mạch và thần kinh.

Vitamin C trong quả vải hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Các hợp chất polyphenol và flavonoid trong quả vải giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vải cũng là loại quả tốt cho hệ tim mạch, và hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa.

2. Vì sao ăn quả vải gây nóng cho cơ thể?

Ăn quả vải có thể gây "nóng" là điều mà nhiều người đã biết với các biểu hiện như khô miệng, khát nước, nổi mụn, nhiệt miệng, bứt rứt, mất ngủ, táo bón…

Theo Đông y, vải có tính ấm và dễ sinh nhiệt, ăn nhiều có thể gây hiện tượng hỏa bốc lên làm tiêu hao tân dịch, khiến cho âm hư, sinh ra nội nhiệt.

Với hàm lượng lượng đường tự nhiên rất lớn, khi ăn nhiều vải sẽ làm tăng đường huyết nhanh chóng, làm tăng chuyển hóa và sinh nhiệt trong cơ thể, đây cũng chính là cơ chế gây cảm giác bốc hỏa, khát nước, nóng trong sau khi ăn vải.

Chính vì hiện tượng gây nóng trong người mà nhiều người dù rất thích nhưng không dám ăn nhiều, thậm chí là không dám ăn vải.

3. Một số cách giúp giảm bớt tính nhiệt của vải

3.1 Ngâm nước muối loãng

Theo Đông y, muối ăn có tác dụng giáng hỏa. Vải sau khi bóc vỏ ngâm cả vỏ và cùi vào nước muối nhạt khoảng 1 giờ rồi bỏ ra ăn. Đây là cách làm rất đơn giản nhưng có thể làm giảm tính nhiệt của quả vải.

3.2 Ướp lạnh vải trước khi ăn

Quả vải sau khi ngâm nước muối có thể ướp lạnh bằng cách bỏ vào ngăn mát tủ lạnh hoặc ngâm trong nước đá. Ướp lạnh vừa giúp vải có vị đậm đà hơn vừa giúp giảm bớt tính nóng của loại quả này.

3.3 Ăn kèm vải với thực phẩm có tính mát

Ăn kèm đồ ăn có tính nóng với thực phẩm có tính mát là phương pháp thường dùng trong Đông y cũng như trong chế biến các món ăn theo văn hóa phương Đông giúp cân bằng âm dương.

Vải có thể kết hợp với một số thực phẩm có tính mát như nước đậu xanh, trà hoa cúc, dưa hấu… giúp cân bằng nhiệt khí, tránh hiện tượng bốc hỏa sau khi ăn.

3.4 Nấu nước vỏ quả vải uống sau ăn

Trong văn hóa dân gian phương Đông có cách nói vui "vật độc ắt có thuốc giải đi kèm" hay "trong vòng ba bước ắt có thuốc giải" và điều này rất đúng với trường hợp quả vải.

Vỏ quả vải hay lệ chi xác có vị đắng, tính mát, chính là vị thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp giải nhiệt của cùi vải. Nhiều người có thói quen ăn kèm phần màng trắng khi ăn vải cũng là một cách giúp bớt nóng khi ăn.

Sau khi ăn vải, có thể lấy vỏ nấu nước uống, đây cũng là phương pháp rất hiệu quả để trung hòa tính nhiệt.

Sử dụng vỏ quả vải nấu nước uống giúp trung hòa tính nhiệt.

3.5 Ăn lượng vừa phải

Dù có nhiều phương pháp để trung hòa tính nhiệt nhưng ăn quá nhiều vải vẫn rất dễ gây nóng, sinh phiền nhiệt, nổi mụn, nhiệt miệng… Chính vì vậy ăn lượng vừa phải là cách hiệu quả nhất giúp tránh những vấn đề này. Mỗi ngày mỗi người chỉ nên ăn 8-10 quả vải là hợp lý.