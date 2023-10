Trước khi lên máy bay, đừng ăn 5 thứ nhiều người chuộng này, món số 3 nhiều người vô tình mắc phải

1. Trước khi bay không nên ăn và uống: Cafe

Thói quen của nhiều người khi đi máy bay đó là luôn mang theo một ly cà phê bên mình để giữ được sự tỉnh táo, hoặc để giải khát. Tuy nhiên trên thực tế cà phê sẽ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Các chuyên gia giải thích thêm: "Uống cà phê sẽ gây mất nước bởi chúng có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Sau khi hành khách uống cà phê, có nghĩa là họ sẽ phải đi vệ sinh nhiều lần trong suốt chuyến bay. Điều này có thể vô tình gây bất tiện cho bản thân và cả những hành khách khác nữa".

Ngoài ra với một số đối tượng hành khách còn có thể có cảm giác bồn chồn và tăng nhịp tim khi sử dụng cà phê. Bởi cà phê có chứa caffeine, có thể gây kích thích hệ thần kinh trung ương. Chính vì vậy tốt hơn hết theo lời các chuyên gia, không nên uống cà phê trong vòng 2 giờ trước khi chuyến bay cất cánh.

2. Trước khi bay không nên ăn và uống: Rượu hay thức uống có cồn

Tương tự như cà phê, khi uống rượu hay các loại đồ uống có cồn trước chuyến bay, hành khách sẽ có xu hướng mất nước, ảnh hưởng đến cơ thể do áp suất trong cabin và nồng độ oxy trong máu thấp hơn khi ở mặt đất. Hoặc một số trường hợp hành khách có thể rơi vào trạng thái say xỉn hoặc hưng phấn hơn, gián tiếp không làm chủ được hành vi và dẫn tới nhiều trường hợp gây rối khi lên máy bay.

Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Mỹ Sara Nelson từng nói rằng nhiều vụ gây rối có phần "góp sức" không nhỏ từ bia, rượu.

3. Trước khi bay không nên ăn: Kẹo cao su

Kẹo cao su được coi là món ăn vặt rất phổ biến, nhiều hành khách cũng ưa chuộng sử dụng nó với mục đích giúp tai thích nghi với áp suất thay đổi trong máy bay hoặc chỉ đơn giản là để cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Tuy nhiên ít người biết rằng, kẹo cao su vốn dĩ không phù hợp để hành khách sử dụng trước và trong khi trên chuyến bay.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, thói quen nhai kẹo cao su liên tục khi đi máy bay có thể tiềm ẩn nhiều "tác dụng phụ", gây bất tiện cho hành khách.

Cụ thể, việc nhai liên tục có thể khiến hành khách bị tăng chứng đầy hơi và tạo ra khí. Bởi bên trong những viên kẹo sắc màu và nhỏ bé thường chứa nhiều chất làm ngọt nhân tạo, chúng sản sinh ra các loại khí khiến dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng. Với nhiều người, điều này đem lại cảm giác vô cùng khó chịu và bất tiện.

4. Trước khi bay không nên ăn: Táo

Bên cạnh những cái tên kể trên, bài viết trên trang Aboluowang cũng từng chỉ ra, táo cũng là một loại thực phẩm không nên ăn trước chuyến bay. Loại quả này chứa nhiều đường, vì vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ gây đầy bụng. Ngoài ra, cải brussel (bắp cải bao tử), hành tây, măng tây, bắp cải, súp lơ cũng là những thứ nên tránh.

Các loại thực phẩm này khiến cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn, dẫn đến việc bạn dễ bị đầy hơi, khó chịu. Đồ ăn nhanh cũng là cái tên được nối dài trong danh sách cần tránh.

5. Trước khi bay không nên ăn: Salad

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mặc dù rau xanh là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh nhưng đôi khi nó nhiễm vi trùng có hại giống như các loại rau và trái cây khác. Việc rửa rau không thể loại bỏ tất cả vi trùng bởi chúng luôn bám vào bề mặt lá và xâm nhập bên trong.

Sẽ rất rắc rối nếu trước khi lên máy bay, bạn ăn phải rau sống nhiễm khuẩn trong các món salad hay sandwich.

Những thực phẩm nên ăn để chống say máy bay, tốt cho sức khoẻ

Thức ăn giàu Protein lành mạnh

Protein trong thực phẩm tồn tại ở hai dạng là lành mạnh và không lành mạnh, tương tự như chất béo. Theo đó, protein lành mạnh tiêu hoá nhanh, tốt cho sức khoẻ và không gây tăng cân. Dạng chất đạm này tồn tại nhiều ở thịt nạc gà, ức gà, thịt các, các loại đậu mà một số loại rau xanh.

Theo nhiều chuyên gia, các thực phẩm chứa protein lành mạnh sẽ không gây đầy hơi, khó tiêu, bồn chồn dẫn đến buồn nôn đối với người bị say máy bay. Vì vậy, đây là nhóm thực phẩm đầu tiên bạn nên ăn trước khi lên máy bay.

Đồ ăn ít muối

Trên thực tế, ăn quá mặn, món ăn chế biến với quá nhiều muối không tốt cho sức khoẻ, gây cao huyết áp, tim mạch. Đối với trường hợp trước khi lên máy bay, đồ ăn nhiều muối, mặn sẽ gây cảm giác khát nước, khó chịu dẫn đến việc uống nước quá nhiều, buồn đi vệ sinh thường xuyên.

Đi tiểu quá nhiều lần sẽ làm mất cân bằng lượng đường tự nhiên trong máu vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ vừa dễ dẫn đến say máy bay. Do đó, đồ ăn nhạt, lành mạnh được khuyến khích nên ăn trước khi đi máy bay.

Sinh tố hoa quả

Lượng khoáng chất, vitamin thiết yếu dồi dào trong trái cây, hoa quả tươi mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ con người về mọi mặt. Trong đó, cam, quý, bưởi… được xem là “thần dược” hóa giải hoặc giảm thiểu các cơn buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt do say máy bay, say xe hay say tàu vô cùng hữu hiệu.

Vì vậy, bạn nhất định phải thêm sinh tố hoặc nước ép từ hoa quả tươi vào thực đơn nên ăn trước khi đi máy bay.

Một lời khuyên tuyệt vời dành cho người bị say máy bay chính là nên thêm gừng tươi, lá bạc hà vào sinh tố hoặc nước ép để tinh thần sảng khoái, tươi tắn hơn.

Sinh tố, nước ép hoa quả tươi bổ dưỡng, dễ tiêu hoá. Ảnh: Internet

Sữa chua

Khi đi máy bay hay di chuyển lâu trên bất cứ phương tiện nào, cảm giác khó tiêu, đầy hơi gây nên nhiều khó chịu cho mọi người, đặc biệt là những ai dễ bị say.

Vì vậy, nên chọn các món ăn có khả năng tăng cường tiêu hoá, giảm thiểu khả năng đầy hơi hiệu quả như sữa chua, thực phẩm lên men tự nhiên. Đồ ăn lành mạnh sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, thoải mái và khoẻ khoắn hơn khi đi máy bay nhiều giờ đồng hồ.

Trà thảo mộc

Theo nhiều nghiên cứu, trà thảo mộc như hoa cúc, hoa cúc Mã Lai, quế, gừng… có chức năng an thần, dễ ngủ vì vậy mà khi uống chúng, bạn sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn lúc lên máy bay. Ngủ chính là phương pháp chống say máy bay, hạn chế buồn nôn, mệt mỏi hiệu quả nhất. Bạn nên uống trà thảo mộc trước giờ khởi hành khoảng 15 – 30 phút để các dưỡng chất trong chúng phát huy tối đa dược tính.

Trà thảo mộc giúp an thần, ngủ ngon. Ảnh: Internet

Lưu ý dành cho người dễ bị say máy bay

Đối với những người thường bị say máy bay, thực đơn với các loại nguyên liệu tự nhiên như gừng tươi, bạc hà, chanh hay cam tươi là lựa chọn hết sức tuyệt vời. Ngoài ra, để ngăn ngừa tình trạng say máy bay trở nên nghiêm trọng, bạn nên ăn trước khi lên máy bay ít nhất là 30 phút, không nên để bụng đói vì rất dễ bị chóng mặt, mất sức, giảm huyết áp.

Hơn nữa, việc ăn quá no cũng gây tác động lớn đến hệ tiêu hoá trong môi trường áp suất cao, không khí giảm như đang ở trên máy bay. Ăn quá no có thể gây đầy hơi, rối loạn tiêu hoá tạo cảm giác buồn nôn, ói mửa rất mất sức.

Nếu trong chuyến bay, tình trạng say xe quá nghiêm trọng, bạn nên nhờ sự trợ giúp của các tiếp viên để xử lý kịp thời tránh nguy hiểm đến sức khoẻ. Xử lý cơn say máy bay bằng một tách nước gừng ấm, một tách trà thảo mộc sẽ giúp tinh thần thoải mái, tươi tỉnh hơn.

