Trong bữa cơm, người Nhật thường không làm điều này để tránh tăng cân, tiểu đường và bệnh dạ dày, tiếc là nhiều người Việt vẫn chưa chịu từ bỏ thói quen

Thứ Sáu, ngày 13/05/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người Nhật thường vội vàng trong tất cả mọi việc, nhưng chỉ có việc ăn là họ luôn chậm rãi, từ tốn thưởng thức từng hương vị của đồ ăn. Có lẽ đây là lý do khiến người Nhật sống thọ nhất thế giới.

Có thể thấy, bí quyết sống thọ của người Nhật Bản hóa ra không đến từ những điều quá cao siêu, nó bắt nguồn từ chính những thói quen sống nhỏ nhất. Đó là ăn chậm nhai kỹ để thức ăn được nghiền nát, giúp cho thức ăn được tiêu hóa triệt để hơn, đồng thời dạ dày cũng bớt "vất vả" hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trước hết khi nhai, các tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động, cơ thể được thông báo sẽ được cung cấp thức ăn và tạo thêm thời gian chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa, nếu ăn quá nhanh thậm chí không kịp thưởng thức mùi vị của thức ăn thì thức ăn chưa được nghiền nát hoặc chưa thực sự nhỏ, khi xuống dạ dày mất nhiều thời gian hơn mới tiêu hóa được thức ăn làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Nếu ăn nhanh trong một thời gian dài có thể gây ra tình trạng đau dạ dày và làm dây thần kinh vị giác vẫn ở trạng thái hưng phấn, kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Mặt khác, khi ăn nhanh, nuốt vội vàng khiến cho thức ăn khó di chuyển hơn qua đường tiêu hóa, không hấp thu dinh dưỡng cần thiết và tăng cảm giác cồng kềnh hoặc chướng bụng sau khi ăn.

Việc ăn nhanh làm tăng nguy cơ béo phì do cơ thể sẽ ngừng tiết hormone có nhiệm vụ thông báo lên não khi dạ dày đã đầy. Cảm giác no ở dạ dày phải mất 20 phút mới được thông tin đầy đủ đến não. Nếu ăn nhanh, rất dễ xảy ra tình huống là ăn nhiều thức ăn hơn mức cần thiết trước khi nhận ra là mình đã no, sau đó thấy quá no không thể kiểm soát được lượng thức ăn vào cơ thể. Đây cũng là hệ lụy của rất nhiều bệnh do lượng thức ăn vào cơ thể liên tục khiến cơ thể không kịp xử lý gây ra tình trạng ứ đọng chất béo, đường... từ đó ảnh hưởng đến sự điều tiết insullin và hậu quả là làm tăng nguy cơ bệnh đái tháo đường.

Hơn nữa, đối với một số thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc cứng, dạ dày không thể nghiền nát chúng, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa thức ăn. Điều này không chỉ làm lãng phí chất dinh dưỡng trong thức ăn mà còn làm đau dạ dày.

Ảnh minh họa

Do vậy, để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cần ăn chậm nhai kỹ để. Các chất dinh dưỡng được hấp thu tốt hơn và dạ dày cũng làm việc bớt cực nhọc hơn. Từ việc nhai kỹ thức ăn, có thể tiết kiệm được lượng thức ăn mỗi ngày, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm bớt gánh nặng cho dạ dày mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng.

Một số lời khuyên giúp bạn tập thói quen ăn chậm hơn

Không để đói quá

Thật khó để ăn chậm khi cơ thể đang cảm thấy rất đói. Để ngăn chặn cơn đói cực độ, hãy chuẩn bị sẵn một số đồ ăn nhẹ lành mạnh.

Nhai kỹ

Thử đếm xem bạn thường nhai một miếng thức ăn bao nhiêu lần, sau đó nhân đôi số lần đó. Nhiều người có thể sẽ ngạc nhiên vì họ thường nhai ít như thế nào.

Sử dụng đồng hồ đếm thời gian

Đặt hẹn giờ khi bắt đầu ăn trong 20 phút và cố gắng hết sức để không kết thúc bữa ăn trước còi báo hiệu. Cố gắng đạt được tốc độ ăn chậm và nhất quán trong suốt bữa ăn.

Không dùng thiết bị điện tử khi ăn

Cố gắng tránh các thiết bị điện tử, chẳng hạn như tivi và điện thoại thông minh, trong khi ăn. Nếu bạn bắt đầu ăn quá nhanh, hãy hít thở sâu. Điều này sẽ giúp bạn tập trung lại và đi đúng hướng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/trong-bua-com-nguoi-nhat-thuong-khong-lam-dieu-nay-de-tranh-ta...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/trong-bua-com-nguoi-nhat-thuong-khong-lam-dieu-nay-de-tranh-tang-can-tieu-duong-va-benh-da-day-tiec-la-nhieu-nguoi-viet-van-chua-chiu-tu-bo-thoi-quen-172220512173737645.htm